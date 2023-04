Doppelte Krise Artenschwund und Klimawandel verstärken einander 

Es sind gleich zwei krisenhafte Entwicklungen in der Natur, die die Bedingungen für die Menschheit in naher Zukunft bereits erheblich verschlechtern könnten. Die Erderwärmung und der Artenschwund gefährden den Fortbestand der menschlichen Zivilisation gleichermaßen, so die Sicht vieler damit befasster Forschender.