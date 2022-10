Dramatische Nahrungsmittelkrise „Zusätzlich Millionen von Menschen in Hunger und Armut“

Herr Rath, wie , wie fällt Ihre aktuelle Bilanz zur Welternährung aus?

Ich bin äußerst besorgt. Wir entfernen uns immer weiter von der Beendigung des Hungers. Gleichzeitig sehen wir, wie die derzeitige weltweite Nahrungsmittelkrise zusätzlich Millionen von Menschen in Hunger und Armut stürzt. Der Anteil an unterernährten Menschen ist von acht Prozent 2019 auf 9,8 Prozent im Jahr 2021 gestiegen. Einer von zehn Menschen weltweit litt 2021 an Hunger, bis zu 828 Millionen insgesamt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden