Düstere Prophezeiung Wird KI so tödlich wie Pandemien oder Atombomben?

Es sind nur zwei Dutzend Wörter, die führende Experten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) am Dienstag veröffentlicht haben. Und die sich wie eine ziemlich düstere Weltuntergangs-Prophezeiung lesen: Demnach müsse es eine globale Priorität sein, das Risiko des Aussterbens durch KI zu minimieren, so wie andere Risiken von gesellschaftlichem Ausmaß wie Pandemien und Atomkrieg. Die Experten warnen also vor dem Ende der Menschheit durch KI.