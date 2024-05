Uralter Becher im Wüstensand Bunt glasiert und von 2700 Jahren gezeichnet

„Erst habe ich nur eine verzierte Scherbe gesehen, sie war mit einem Teil einer Ziege bemalt“, erzählt Helen Gries. Die Wissenschaftlerin vom Vorderasiatischen Museum Berlin hatte damit noch als Studentin im Jahr 2007 einen bedeutenden Fund gemacht.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„In so einem Fall muss man dann ganz sorgfältig rund um den Fund herunter graben. Das hat insgesamt zwei Wochen gedauert“, erzählt sie im Museum, wo sie inzwischen als Kuratorin arbeitet. Abends wurde jedes Mal ein Eimer über den Fund gestülpt, um das Objekt zu schützen.

Gleich zu Beginn der Kampagne zum Tell Halaf – ein Siedlungshügel im Nordosten Syriens – hatte sie die Scherbe gefunden. Wie sich bald herausstellte, war das Fragment Teil eines seltenen glasierten Bechers aus assyrischer Zeit.

Ausgegraben! In dieser Artikelfolge stellen wir Berliner Archäolog:innen und ihre Schlüsselfunde vor. Ausgräberin: Helen Gries , Kuratorin am Vorderasiatischen Museum Berlin

, Kuratorin am Vorderasiatischen Museum Berlin Ort der Grabung: Tell Halaf , Syrien

, Syrien Objekt: Glasierter Keramikbecher

Zeitalter: 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung

vor unserer Zeitrechnung Standort: Seit 2007 Museum Deir ez-Zor, Syrien. Ob er mit der Evakuierung des Museums 2013 in Sicherheit gebracht wurde, ist ungewiss.

Das Gefäß lag auf der Seite auf dem Fußboden eines großen Lehmziegelhauses auf der Zitadelle. Es war offensichtlich umgefallen und vom Schutt zerdrückt worden. „Zum Glück hatten wir eine Restauratorin dabei, die sich gleich dieses Stückes annehmen und es wieder zusammensetzen konnte“, sagt Gries.

Helen Gries vom Vorderasiatischen Museum beim Zeichnen 2007 auf dem Tell Halaf in Nordsyrien. Noch als Studentin fand sie dort einen seltenen glasierten Becher. © G. Mirsch

In dem Haus muss es damals größere Zerstörungen gegeben haben. Auf dem Fußboden fanden sich neben dem Becher noch Schmuckstücke und ein aus Elfenbein gearbeiteter Kopf.

Ungewöhnlich und ein Unikat

„Dieser Becher vom Tell Halaf ist wirklich ein Unikat“, sagt Gries. Deutlich größer als einen Kaffeebecher muss man sich das Behältnis vorstellen: 17 Zentimeter hoch, 12 Zentimeter breit. Gearbeitet ist es aus glasierter Keramik. „Die Becherform ist eher selten, sonst findet man eher Flaschen oder größere Gefäße.“

Über die Jahrtausende ist die Oberfläche der Glasur durch Korrosion rau geworden und seine Farben Blau, Grün, Gelb, Weiß und Orange sind leicht verblasst. Ursprünglich seien die Farbtöne intensiver gewesen, sagt die Wissenschaftlerin, jedoch typisch für die Zeit: Sie datiert den Becher auf das 7. Jahrhundert vor Christus, er ist also etwa 2700 Jahre alt.

Derartige assyrische Glasuren sind dem 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bekannt. Die intensive blaue Glasur, wie sie das babylonische Ischtar-Tor im Pergamonmuseum zeigt, sei erst im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aufgekommen. Damals habe man entdeckt, dass die sparsame Zugabe von Kobaltoxid eine tausendfach stärkere intensive Blaufärbung bewirkt.

Noch eine Scherbe mit Ziege

Kürzlich ist Gries von einer Grabung in Assur im Irak zurückgekommen, wo man in einer Füllschicht auch eine mit einer Ziege dekorierte Scherbe gefunden hat. Assur liegt immerhin rund 300 Kilometer östlich von Tell Halaf. Diese Art von Gefäßen habe man im gesamten assyrischen Gebiet im Elitekontext immer wieder einmal gefunden.

So sei auch etwa ein Prozent der Keramik von Tell Schech Hamad, das von der Freien Universität bis zum Kriegsbeginn in Syrien ausgegraben wurde, von dieser Qualität. Gerade wird ein größerer Topf mit ähnlich korrodierter Glasur aus dem Depot des Museums in der Werkstatt des Archäologischen Zentrums restauriert.

Ein besonderer Ort

Es sei schon etwas Besonderes gewesen, an so einem berühmten Ort wie Tell Halaf in der Nachfolge seines Entdeckers Max von Oppenheim zu graben, sagt Gries, die damals in Mainz studierte. Man habe immer wieder versucht, an die Erkenntnisse von Oppenheim zu Beginn des 20. Jahrhunderts anzuschließen.

Für Helen Gries war ihr Glücksfund gleich zu Beginn ihrer ersten Grabung ein Wendepunkt, der ihr Interesse für die Glasuren der Assyrer und Babylonier weckte. Vor neun Jahren kam sie an das Vorderasiatische Museum und arbeitete an einem Projekt zur Untersuchung von 3000 glasierten Lehmziegeln aus Assur, die im Depot und teilweise hinter dem Ischtar-Tor lagerten.

Die letzte Ausgrabungskampagne nach Tell Halaf endete 2010, da der beginnende Krieg in Syrien die Fortsetzung der Arbeit verhinderte. Der Becher kam in das Museum von Deir ez-Zor. Ob er die Evakuierung des Museums überstanden hat, ist ungewiss.