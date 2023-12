„Ein bisschen langsamer in die falsche Richtung“ Kohlendioxid-Emissionen erreichen 2023 neuen Höchststand

Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid (CO₂) aus der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas ist im Jahr 2023 angestiegen und hat ein neues Rekordhoch erreicht. Das zeigt der aktuelle Bericht des internationalen Teams des „Global Carbon Project“. Die rund 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 90 Instituten weltweit erwarten für das laufende Jahr 36,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Emissionen, 1,1 Prozent mehr als 2022.

Die regionale Aufschlüsselung zeigt jedoch, dass die CO₂-Emissionen nicht überall zunehmen und in einigen Regionen sinken, darunter Europa und die USA. Der globale Trend weist jedoch weiterhin nach oben. Bisherige Maßnahmen verringern den Einsatz fossiler Brennstoffe zu langsam, um gefährlichen Klimawandel zu verhindern, sagen die Forschenden. Ihr Bericht, es ist die 18. Ausgabe, erschien jetzt im Fachjournal „Earth System Science Data“.

Emissionswachstum und El Niño

„Wir laufen weiterhin in die falsche Richtung, aber jetzt langsamer“, sagt Julia Pongratz. Die Berichtsautorin und Direktorin der Geographie an der Ludwig-Maximilians-Universität München hebt aber hervor, dass das Wachstum von Wirtschaften vom Wachstum der Emissionen entkoppelt werden kann. „Es sind mehr Länder, deren Emissionen heruntergehen, obwohl das Wirtschaftswachstum erhalten bleibt“, sagte sie in einem Pressegespräch des Science Media Centers Deutschland. Das zeige, dass es wirksame Klimaschutzmaßnahmen gäbe, die der Wirtschaft nicht schadeten, die aber erheblich ausgebaut und von mehr Ländern übernommen werden müssten.

Die erwartete Entwicklung der Emissionen (in Prozent) China: +4

+4 USA: -3

-3 EU27: -7,4

-7,4 Indien: +8,2

+8,2 Rest der Welt: -0,4

-0,4 Internationale Luft- und Seefahrt: +11,9

So wurden Emissionen in 26 Ländern verringert, die zusammen gut ein Viertel des weltweiten Ausstoßes ausmachen. Etwa die Emissionen aus der Kohleverstromung nehmen in den USA und Europa um jeweils fast ein Fünftel ab. Dagegen wachsen sie weiterhin etwa in China und Indien, das seit 2022 mehr Treibhausgase freisetzt als Europa.

Zusammen mit Emissionen aus der Landnutzung summiert sich der weltweite Gesamtausstoß auf fast 41 Gigatonnen (Milliarden Tonnen). Die jährliche Zunahme dieser Menge habe sich über das vergangene Jahrzehnt verlangsamt, heißt es im Bericht. Doch anhaltende Emissionen haben die Konzentration des CO₂ in der Atmosphäre auf 419 ppm (Teile pro Million Teile) erhöht, allein im Jahr 2023 um voraussichtlich 2,4 ppm. Zum Vergleich: die vorindustrielle Konzentration wird auf 280 ppm geschätzt.

Dass der Konzentrationsanstieg so hoch liegt wie im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, obwohl die Emissionen langsamer zunehmen, könnte mit dem Einsetzen des Klimaphänomens El Niño zusammenhängen. Forschende gehen davon aus, dass es die Konzentration im Jahr 2024 noch stärker ansteigen lassen wird, da es die Fähigkeit natürlicher Systeme einschränkt, CO₂ aus der Luft dauerhaft aufzunehmen.

Klimawandel und Feuer

Obwohl sich auch die globale Erwärmung negativ auf diese natürlichen Senken auswirkt, nehmen das Meer und das Land weiterhin etwa die Hälfte (53 Prozent in den letzten zehn Jahren) des durch menschliche Aktivitäten freigesetzten CO₂ auf. Bislang nehmen sie also umso mehr CO₂ auf, umso mehr ausgestoßen wird. Allerdings wäre ihre Pufferleistung ohne die Erwärmung noch größer.

Die Landsenke wäre ohne Klimawandel 20 Prozent und die Ozeansenke sieben Prozent größer, berichten die Forschenden. „Diese Effekte werden sich in Zukunft mit zunehmendem Klimawandel weiter verstärken“, sagt Autorin Judith Hauck vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.

Auch am Amazonas geht weiterhin Regenwald in Flammen auf, wenn auch die Entwaldungsrate zuletzt gesenkt werden konnte. © dpa/AP/Leo Correa

Unter El-Niño-Bedingungen wie im kommenden Jahr erwarten die Forschenden, dass das Meer 2024 noch etwas mehr CO₂ aufnehmen wird als in den vergangenen Jahren. Allerdings werden Ökosysteme an Land wegen El Niño voraussichtlich deutlich weniger Treibhausgas binden. Insgesamt werden die Emissionen aus Landnutzungsänderungen wie etwa Entwaldung voraussichtlich leicht zurückgehen. Sie liegen aber weiterhin über dem Niveau der CO₂-Aufnahme durch Aufforstung.

Emissionen aus Landnutzungsänderungen (in Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr) Brasilien: 1,08 Indonesien: 0,93 Demokratische Republik Kongo: 0,57 Malaysia: 0,15 Tansania: 0,14 Vietnam: 0,14 Myanmar: 0,12 Mexiko: 0,11 Angola: 0,11 Äthiopien: 0,1 Weltweit: 4,67

Im Jahr 2023 schlugen die außergewöhnlich großen Waldbrände in Kanada deutlich zu Buche. Sie könnten die Hälfte der gesamten Feueremissionen verursacht haben, die auf sieben bis acht Milliarden Tonnen geschätzt werden.

Ein knappes Budget

„Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit einhalten wollen, dann blieben uns bei heutigen Emissionen nur etwa sieben Jahre“, sagt Pongratz. Für 1,7 Grad Celsius Erwärmung wären es etwa 15 Jahre. „Um im verbliebenen Budget zu bleiben, müssten die Emissionen für das 1,5-Grad-Ziel in dem Maß sinken wie im ersten Jahr der Pandemie“, sagt Pongratz. Noch vor dem Jahr 2040 müsste der weltweite Ausstoß auf netto Null sinken. „Wir benötigen deutlich höhere Anstrengungen der Staats- und Regierungschefs hier in Dubai, wenn wir wenigstens das Zwei-Grad-Ziel noch einhalten möchten“, sagt Pongratz.

Emissionen aus dem Verkehrssektor sind besonders schwierig zu reduzieren. Dieser Stau in Berlin entstand allerdings nicht wegen einer Zunahme des Verkehrs, sondern wegen einer Protestaktion von Klima-Aktivisten. © dpa/Sebastian Christoph Gollnow

„Wir haben das fossile Zeitalter noch nicht hinter uns gelassen“, sagt Jan Minx vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin, der nicht am Bericht beteiligt war. Zwar gäbe es Reduktionen in einigen Ländern, unterm Strich habe man aber noch nicht mit dem Ausstieg begonnen. In Ländern wie Deutschland müsse noch deutlich mehr für den Klimaschutz getan werden und in Schwellenländern wie China oder Indien müsse so eine Trendwende bei der Emissionsentwicklung erreicht werden. „Die COP in Dubai muss diese Trendwende einläuten“, sagt Minx.

Er hält dabei die Fixierung auf die langfristigen Zielsetzungen der 1,5 und Zwei-Grad-Limits für nicht hilfreich, da die Emissionen ungebrochen ansteigen. „Das können wir kurzfristig ändern“, sagt Minx. Daran sollten die Länder arbeiten. „Aus meiner Sicht ist das die Kernbotschaft des Global Carbon Project.“ Wenn es gelänge, die Emissionen für zehn oder mehr Jahre sinken zu lassen, dann könne man in den Blick nehmen, welche Temperaturziele noch zu erreichen seien.