Ein fittes Gedächtnis im Alter „Klotho“ macht müde Hirne munter

Es ist nur ein Protein. Aber schon der Name „Klotho“, den ein japanischer Biologe dem Eiweiß gab, zeigt, dass es etwas ganz Besonderes ist. Klotho ist jene der drei Moiren, der Schicksalsgöttinnen in der griechischen Mythologie, die den Lebensfaden spinnt. Makoto Kuro’o vom Nationalen Institut für Neurowissenschaften in Tokio vergab den Namen, weil eine Überdosis der Substanz die Lebensspanne von Mäusen bis zu 30 Prozent verlängerte.