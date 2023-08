Ein Parasit als Jungbrunnen? Bandwurm verlängert das Leben von Ameisen

Stellen Sie sich vor, Sie würden von einem Parasiten befallen. Einem Bandwurm, dessen Eier Sie zufällig beim Essen aufgenommen hätten. In Ihrer Blutbahn würden sich die Eier zu Vorstufen von Bandwürmern entwickeln, die von nun an durch Ihren Körper flottieren. Sie würden den Parasiten nie mehr los. Er würde Ihre Haut gelb färben, Sie träge machen. Und gleichzeitig würde er Ihr Leben um ein Vielfaches verlängern. Statt 70, 80 Jahren würden Sie an die 400 Jahre alt werden.