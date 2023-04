Ein Universum aus Papier Wie Kinderbücher beweglich wurden

Wo bekomme ich bloß Geschenke für meine Kinder her?, fragte sich Lothar Meggendorfer kurz vor Weihnachten 1878. Der Münchner Illustrator befand sich in einer finanziellen Notlage. Das Geld war knapp. So beschloss er einfach, etwas zu basteln. Mit Papier und Schere schuf er ein Bilderbuch, in dem sich die Figuren durch Ziehen von Laschen bewegen ließen. Nicht nur seine sechs Kinder waren begeistert, sondern auch sein Verleger. Lothar Meggendorfer wurde zu einem der bis heute bekanntesten Autoren von Pop-up-Büchern.