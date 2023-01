Ein Wumms für das Lehramt Wie viele Lehrkräfte sollen Berlins Unis ausbilden?

Wie viele Lehramtsabsolventen sollen die Berliner Hochschulen künftig ausbilden? Die Frage dürfte in den kommenden Monaten noch heftiger diskutiert werden, als es ohnehin schon vor dem Hintergrund des krassen Lehrkräftemangels in der Hauptstadt der Fall ist.

Denn bis zur Mitte des Jahres werden die Hochschulverträge verhandelt, die ab 2024 voraussichtlich für fünf Jahre gelten. Diese werden auch eine neue Zielzahl enthalten, auf die die Unis bei den Lehramtsstudierenden verpflichtet werden. Bislang sind als Zielmarke 2000 pro Jahr festgeschrieben, wobei diese noch sehr deutlich von den Hochschulen verfehlt wird.

Wie viele Lehramtskandidaten die Unis ausbilden, ist umso wichtiger, weil sich Berlin kaum darauf verlassen kann, aus anderen Ländern eine nennenswerte Zahl von Lehrkräften zu erhalten. Der Mangel herrscht bundesweit flächendeckend.

Die Bildungs- und die Wissenschaftsverwaltung streben 2300 Lehramtsabsolventen jährlich für die Zeit ab 2024 an. Das bekräftigte Wissenschaftsstaatssekretärin Armaghan Naghipour (parteilos, für die Grünen) unlängst im Abgeordnetenhaus. Sie sprach von einer „realistischen“ Zahl., die von Prognosen gedeckt sei. Die Verträge sollten so ausgestaltet werden, dass ein „Wumms“ für die Lehrkräftebildung entstehe. Dabei ließ Naghipour durchblicken, dass sie den verbreiteten Eindruck, die Unis würden sich bislang nicht genügend um das Lehramt kümmern, für falsch hält.

2300 oder 3000 Absolventen pro Jahr?

Vor allem die Linken widersprachen: Die Zielzahl ist ihnen nicht ambitioniert genug. Tobias Schulze plädierte in der Sitzung wie seine Parteikollegin Franziska Brychcy dafür, die Marke „eher zu hoch als zu niedrig“ anzusetzen: „Es geht schließlich auch um die Ressourcen, die wir dafür einsetzen wollen.“ Sie denken an die Zielzahl von 3000 Lehramtsabsolventen im Jahr.

Das fordert auch das Bündnis „Schule muss anders“, zu dem unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gehört. Die 2300er-Zahl beruhe auf einer veralteten Prognose und sei „absolut unzureichend“, teilte das Bündnis vor Kurzem mit. „Der eklatante Mangel wird in den nächsten Jahren kaum zu kitten sein, wenn jetzt keine wirklich bedarfsdeckende Zielzahl in den Hochschulverträgen vereinbart wird.“

Die GEW legte am Freitag nach und forderte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) auf, bei dem Thema zu handeln. Die Zielzahl 3000 müsse mit den entsprechenden personellen und räumlichen Kapazitäten in den Hochschulverträgen hinterlegt werden.

Was die GEW fordert Die GEW hat viele Vorschläge, um die Zahl der Lehramtsabsolventen zu erhöhen. Dazu zählen: die Schwundquote im Bachelorstudium verringern, etwa durch ein Abschluss-Mentoring oder ein Abschlussstipendium

verringern, etwa durch ein Abschluss-Mentoring oder ein Abschlussstipendium das Augenmerk der Universitäten stärker auf die Lehramtsstudiengänge lenken, um eine „Lehramtsidentität“ der Studierenden zu bilden

zu bilden insgesamt mehr Stipendienprogramme für den Lebensunterhalt

für den Lebensunterhalt verbesserte Personalausstattung und Raumsituation bei den Lehramtsstudiengängen

Unterstützung des Landes Berlin für Referendar:innen bei der Wohnungssuche und der Kinderbetreuung, dazu ein Sonderzuschlag zu den Referendariatsbezügen in Höhe von 500 Euro pro Monat

Aktuelle Statistiken zeigen indes, dass es äußerst herausfordernd, wenn nicht sogar unrealistisch sein dürfte, in den kommenden Jahren an die 3000er-Marke heranzukommen. Dafür müssten schließlich auch jedes Jahr deutlich mehr als 3000 Erstsemester ein Lehramtsstudium aufnehmen. In der Praxis bricht ein nicht unerheblicher Teil das Studium ab, wechselt das Studienfach oder die Uni.

2021 begannen jedoch nur 2568 im ersten Fachsemester in Berlin, 2020 waren es 2881. Das geht aus einem neuen Bericht der Wissenschaftsverwaltung an das Parlament hervor, der über die Maßnahmen der Unis für das Lehramt Rechenschaft ablegt.

Hunderte Studierende gehen den Unis verloren

Es handelt sich bei den Studienanfängern um die Kohorten, die in bestenfalls sechs Jahren fertig sein werden. Sprich: Bis fast ans Ende dieses Jahrzehnts ist abzusehen, dass 3000 nicht zu schaffen sind. Schon 2300 dürfte anspruchsvoll werden.

Aus der Übersicht geht auch hervor, wie viele Studierende den Unis jährlich verloren gehen. An der HU sind es allein im Bachelor für das Lehramt Gymnasium/ISS jährlich deutlich mehr als 400, an der FU mehr als 200. Im weiterführenden Master sind denn auch schon deutlich weniger Studierende am Start: 1776 waren es im Jahr 2021, die ihr Lehramts-Masterstudium in Berlin begannen.

2568 Lehramts-Studierende begannen 2021 im Bachelor.

Die Aussichten sind nicht unbedingt besser. Die Bewerbungszahlen gehen für viele Lehramtsstudiengänge ebenso wie für viele andere Fächer deutlich zurück – worauf die Hochschulen nur bedingt Einfluss haben. Womöglich ist der Lehrerberuf insgesamt unattraktiver geworden: Denn die Bewerbungszahlen dafür sinken bundesweit. Auch der demografische Wandel spielt eine Rolle, in Berlin kommen weniger junge Menschen mit Abitur von den Schulen.

Und so sind die Unis auch noch lange nicht bei den 2000 Lehramtsabsolventen im Jahr angelangt, auf die sie für den Zeitraum der aktuellen Hochschulverträge seit 2018 verpflichtet wurden. 907 waren es 2021, nach 828 im vorangegangenen Jahr. Zum Vergleich: 2017 waren es 672. Dass der Aufbau der für die zusätzlichen Studierenden nötigen Kapazitäten dauern würde, war dabei von vornherein klar. Dann kam auch noch die Pandemie dazu: Diese hat zur Folge, dass viele Studierende bis heute ihren Abschluss aufgeschoben haben.

Berlin hält nicht einmal den Zuwachs nicht in der Stadt

Berlin schaffte es allerdings bislang nicht einmal, den bescheidenden Aufwuchs an Jung-Lehrkräften in der Stadt zu halten. 2017 stellte das Land 523 Absolventen mit Berliner Abschluss im Vorbereitungsdienst ein. 2021 waren es mit 541 nur wenig mehr – obwohl 230 zusätzliche Absolventen zur Verfügung standen. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Großteil der zusätzlichen Lehrerkandidaten die Stadt verlassen hat und in anderen Bundesländern in den Beruf gestartet ist.

Was wird bereits getan, um das Lehramt an den Unis zu stärken? 70 Millionen Euro haben sie dafür seit 2018 im Rahmen der Hochschulverträge zusätzlich erhalten. Aus einem Sonderprogramm gab es noch einmal rund 15 Millionen Euro. Der Bericht an das Parlament listet zahlreiche Maßnahmen auf: seien es Tutoren- und Mentorenprogramme der Unis, mehr Professuren und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, eine Verbesserung der Praxisphasen im Studium oder neue Gebäude an FU und HU.

In diesem Jahr will die Wissenschaftsverwaltung unter anderem eine Kampagne zur Gewinnung von Lehramtsstudierenden ausschreiben. Geplant ist zudem eine Multikohortenstudie: Diese soll Studienverläufe analysieren und unter anderem Einblicke geben, wann und warum Studierende die Unis vorzeitig verlassen.

Wo die Unis noch mehr zulegen sollten und wie man das kontrollieren kann, dürfte auch ein Bestandteil der Hochschulverträge werden – und daher in den kommenden Monaten zu ebenso kontroversen Debatten führen. Udo Michallik, Generalsekretär der KMK, hat dazu gerade erst eine bundesweit gültige Prognose abgegeben: Die Qualifikation der Quereinsteiger werde sich zur zweiten Säule der Lehrerausbildung an den Universitäten entwickeln – gleichwertig neben dem bisherigen regulären Lehramtsstudium.

