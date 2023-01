Eine Berliner Forscherkarriere nach 1945 „Sprengstoffpapst“ und Wissenschaftsmanager

In den Anfangsjahren der Bundesrepublik bekleideten die hohen Ämter in Politik und Verwaltung noch viele, deren Lebenslauf aus Sicht der heutigen Geschichtswissenschaften NS-belastet ist. In welchem Maß auch das Spitzenpersonal des Atom- und Forschungsministeriums, dem Vorläufer des heutigen Bundesforschungsministeriums (BMBF), eine entsprechende Vorgeschichte direkter oder indirekter Mitschuld an den Nazi-Verbrechen hatte, haben Historiker vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (IfZ) jetzt im Auftrag des BMBF untersucht.

