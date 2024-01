Tagesspiegel Plus Eisverlust in Grönland größer als angenommen : Weitreichende Folgen für die Ozeane möglich

Eine neue Studie zeigt, dass in Grönland in den vergangenen 40 Jahren fast ein Viertel mehr Eis abgeschmolzen ist als erwartet. Experten erklären, was das für den Meeresspiegel bedeutet.