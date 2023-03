Elektronisches Staatsexamen Freie Universität schafft Papier und Stift ab

Die Digitalisierung geht lange Wege, besonders bei Prüfungen im Jurastudium. Erst ab Dezember dieses Jahres dürfen rund 250 Prüfungskandidat:innen ihr Zweites Staatsexamen an der Freien Universität (FU Berlin) auch an Bildschirm und Tastatur ablegen.

Für die langsame Abkehr von Stift und Papier ist die Bundesgesetzgebung verantwortlich, die erst im Jahr 2021 durch die Änderung des Deutschen Richtergesetzes die rechtlichen Voraussetzungen für juristische E-Examina geschaffen hatte. Seither arbeiten mehrere Bundesländer daran, die neue Möglichkeit von computergestützten Prüfungen in die Praxis umzusetzen.

Größeren Prüfungsämtern entstünden durch die Umstellung erhebliche organisatorische und finanzielle Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Justizverwaltung. Einheitliche Hardware muss beschafft, eine verlässliche Software gefunden werden. In Berlin und Brandenburg habe man im gemeinsamen Prüfungsrat entschieden, mit dem Center für Digitale Systeme der Freien Universität (Cedis) ein belastbares digitales Prüfungsformat zu entwickeln. Dort lägen bereits zwei Jahrzehnte an Expertise in diesem Bereich vor.

Erste E-Prüfungen wurden demnach bereits im vergangenen Jahr mit Referendar:innen in den Räumlichkeiten des Cedis erprobt. Das Zentrum betreibt zwei sogenannte „E-Examination-Center“ mit insgesamt rund 340 Arbeitsplätzen. Seit Jahresbeginn werden dort Prüfungen in den Arbeitsgemeinschaften computergestützt geschrieben, damit sich alle Kandidat:innen angemessen auf das digitale Examen vorbereiten können.

Wer seine Arbeiten auf Papier anfertigen will, wird laut Justizverwaltung auch weiterhin die Möglichkeit dazu haben. Perspektivisch soll auch das Erste juristische Staatsexamen computergestützt durchgeführt werden.

Zur Startseite