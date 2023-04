Emissionsfreie Erdbeeren? Die Humboldt-Uni erforscht den Öko-Anbau

Die Schilder der Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt lesen sich wie eine Weltkarte. Erdbeeren aus Spanien, Tomaten aus den Niederlanden und die Avocados sind aus Ecuador. Wie wäre es, wenn wir stattdessen in einem Berliner Supermarkt Erdbeeren aus Mitte, Tomaten aus Kreuzberg und frischen Salat aus Charlottenburg fänden?

Ein regional-urbaner Anbau, der unabhängig von der Jahreszeit funktioniert, keine Emissionen erzeugt und nicht mit Chemikalien und Abfallprodukten einhergeht: Diese Vision verfolgt das Projekt „Cubes Circle“ für nachhaltige Lebensmittelproduktion. Ein interdisziplinäres Team der Humboldt-Universität (HU) forscht daran mit mehreren Projektpartnern seit vier Jahren.

Eine Forschungsfarm in Dahlem

Jetzt bekommt es ein eigenes Gelände mitsamt Laboren, um der Umsetzung der Vision zumindest in ihrem eigenen Mikrokosmos ein wenig näherzukommen. Auf dem HU-Campus in Dahlem steht schon der Rohbau, es fehlt nur noch das Glasdach.

Oben das Gewächshaus, darunter die Fisch- und Insektenwürfel: So werden die Container gestapelt. © CUBES Circle

Nachhaltig anbauen, das heißt für die Forschenden, ein Kreislaufsystem aus Fisch-, Insekten- und Pflanzenproduktion zu entwickeln. Die verschiedenen Produktionssysteme sind in Containerwürfeln, also den Cubes, untergebracht und sollen möglichst effizient verknüpft werden. Das Ziel dabei ist, Resterzeugnisse, die nicht als Lebensmittel weiterverwertet werden können, wieder ins System einzuspeisen und anderweitig zu nutzen.

Das ist wie in der Natur, die kennt auch keinen Abfall. Christian Ulrichs, Projektleiter des Cubes Circle

Das könnte zum Beispiel so aussehen: Die Tomatenpflanze ist abgeerntet. Die Stängel und Blätter der Pflanze werden von den Insekten gefressen, diese wiederum zu Fischfutter verarbeitet. Das Wasser wird aus den Becken ins Pflanzenbeet geleitet, das so bewässert wird. Die Pflanzen werden dadurch auch zu natürlichen Wasserfiltern, erklärt der Projektleiter Christian Ulrichs, Professor für urbanen Gartenbau an der HU.

Denn durch die Transpiration, so nennt sich die Verdunstung über Blätter, werde das Wasser gereinigt und könne im nächsten Schritt an die Fische im Becken zurückgegeben werden. „Das ist wie in der Natur, die kennt auch keinen Abfall“, sagt Ulrichs. „Die Restprodukte der einen Kategorie werden zu Wertstoff in der nächsten.“

KI soll die Steuerung übernehmen

Doch dies ist nur ein Beispiel. Mit den vielen Verzweigungen und Produktionsstufen ist es eine durchaus komplexe Aufgabe, ein geschlossenes System zu entwickeln. Um die zu meistern, stützt sich das Team auf Künstliche Intelligenz. „Wir wollen die Effizienz der Hightech Landwirtschaft mit ökologischen und nachhaltigen Ansätzen kombinieren“, ist dabei Ulrichs Ansatz.

Seit 2019 ist sein Projekt Teil des Programms „Agrarsystem der Zukunft“, das vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wird. Dort wird auf Expertise aus der Biologie, aber auch aus der Informatik und Psychologie gesetzt, um die Landwirtschaft angesichts des Klimawandels mit neuen Ideen aus der Forschung zu verbessern.

8 Millionen Euro an BMBF-Fördermitteln bekommt das HU-Projekt

Insgesamt acht Millionen Euro habe das Projekt aus den Fördertöpfen des BMBF erhalten, sagt der Ökophysiologe Werner Kloas vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, der im Projekt für den „FishCube“ zuständig ist. Was in den einzelnen Bereichen schon gelang, müsse jetzt im großen Zusammenhang auf der neuen Forschungsfarm erprobt werden.

Nichts wird verschwendet

Mit dem Leitgedanken von „Zero Waste“, also der Idee, nichts zu verschwenden, entwickelten die Wissenschaftler:innen beispielsweise Fischfutter aus Insektenmehl. Oder sie testeten neue Lichtfrequenzen in Gewächshäusern, die Insekten zu Pflanzen locken und effizienter bestäuben. Außerdem entwickelte Ulrichs Gruppe ein KI-basiertes Programm, das für optimale Wachstumsverhältnisse im Gewächshaus sorgen soll.

Innovation in der Landwirtschaft ist gefragt

Dass Impulse aus der Agrar- und Ernährungswissenschaften gerade gefragt sind, verdeutlicht auch, dass das Thema auf der Agenda des Wissenschaftsrats steht. Der Rat betonte, die Forschung müsse Ideen entwickeln, um angesichts der Krisen die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern, und berät der Rat über Positionspapiere zu dem Bereich.

Die konventionelle Landwirtschaft könne das Modell des geschlossenen Container-Kreislaufs noch nicht ersetzen, sagt Ulrichs. Es könne aber einen bedeutenden Beitrag leisten, um die Umwelt entlasten, und helfen, dicht besiedelte Stadträume besser zu versorgen. Denn am Ende strebt das Cubes-Team an, die Produktionswürfel auf den Markt zu bringen.