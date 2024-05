Endometriose frühzeitig erkennen Charité-Team entwickelt kostenlose Perioden-App

„Da musst du durch!“, oder „Das ist normal“. Solche Sätze hören Frauen immer wieder, wenn sie über Regelschmerzen klagen. Seit Generationen bekommen sie auf diese Weise vermittelt, dass sie die Beschwerden Monat für Monat einfach auszuhalten hätten.

„Starke Menstruationsschmerzen sind nicht normal und gehören behandelt“, sagt Sylvia Mechsner, Leiterin des Endometriosezentrums der Charité. Heute seien Frauen davon stärker belastet als frühere Generationen, die häufiger schwanger wurden und länger gestillt hätten. „Vor 100 Jahren haben Frauen in ihrem Leben etwa 40 Mal geblutet, heute sind es um die 400 Mal“, sagt die Gynäkologin.

Mit der App „period.“ wollen die Forschungsgruppen um Mechsner und Projektleiterin Claudia Witt dazu beitragen, starke Menstruationsschmerzen zu lindern und ein erhöhtes Risiko für Endometriose bei jungen Frauen früh zu erkennen. Die App wurde im Rahmen des Forschungsprojektes MeMäF (Menstruationsschmerzen bei Mädchen und jungen Frauen) entwickelt und richtet sich speziell an Nutzerinnen zwischen 16 und 24 Jahren.

Sie funktioniert einerseits wie ein digitales Tagebuch, in dem die Frauen Symptome und deren Intensität dokumentieren können. Andererseits bietet sie medizinisches Wissen und Anleitungen, um Beschwerden zu lindern – wie Yoga, Akupressur oder Selbstmassage.

Periodenschmerzen 72 Prozent der Frauen in Deutschland leiden während der Periode unter Unterleibsschmerzen, Krämpfen, Rücken- oder Kopfschmerzen, sodass 39 Prozent von ihnen regelmäßig Schmerzmittel nehmen. Das ergab eine Online-Umfrage von Plan international unter 1000 Frauen zwischen 16 und 45 Jahren. Die App „period.“ ist im Google Play Store oder in Apples App Store erhältlich. Die Daten der Nutzerinnen werden nur für Forschungszwecke genutzt. Mehr Informationen unter: period-app.de

Zweistufige Charité-Studie

Zunächst können sich 3000 Teilnehmerinnen für die Studie anmelden und die App kostenfrei nutzen, wenn sie bei einer der am Projekt teilnehmenden Krankenkassen (Barmer, DAK-G, Techniker Krankenkasse) versichert sind. Nach drei Monaten werden anhand der Daten diejenigen ausgemacht, bei denen es Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Endometriose gibt.

„Hier wird es sich um Frauen handeln, die trotz der Selbsthilfemaßnahmen weiterhin unter starken Regelschmerzen leiden“, sagt Mechsner. Bis zu 220 von ihnen sollen am Endometriose-Zentrum der Charité individuell betreut werden, etwa durch ärztliche Gespräche, Ultraschall-Untersuchungen, Ernährungsberatung, Physiotherapie und psychologische Begleitung.

Sylvia Mechsner, Oberärztin und Leiterin des Endometriose-Zentrums der Charité. © Mechsner

Oft ignorierte Erkrankung

Bei einer Endometriose siedeln sich Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln, an Orten im Körper an, wo sie eigentlich nicht hingehören: im Bauchraum, an Eierstöcken, Eileitern, Blase oder Darm. Befinden sie sich in der Muskelwand der Gebärmutter, spricht man von Adenomyose.

Um die Zellen herum kann es zu Vernarbungen, Verwachsungen und Entzündungen kommen, die bei manchen Frauen zu massiven Beschwerden führen: krampfhafte Schmerzen im Unterbauch, Übelkeit, Verdauungsprobleme, Schmerzen beim Urinieren, Stuhlgang oder beim Geschlechtsverkehr. In Deutschland gibt es jährlich rund 52.000 Neuerkrankungen.

Derzeit dauert es durchschnittlich acht Jahre, bis Frauen die Diagnose bekommen, oft erst, wenn sie vergeblich versuchen, schwanger zu werden. Denn Endometriose kann auch Ursache für Unfruchtbarkeit sein. Die späten Diagnosen führen außerdem dazu, dass Schmerzen chronisch werden. Das Nervensystem wird zunehmend sensibler, aus Schmerzen entstehen neue Verkrampfungen, vor allem Verspannungen des Beckenbodens verstärken das Leiden.

„Wenn wir im Ultraschall erste Zeichen für eine Adenomyose sehen, können wir frühzeitig eine individuelle Therapie einleiten“, sagt Mechsner. Das könne zum Beispiel die Gabe von Hormonen sein. „Womöglich können wir die Entwicklung der Endometriose auf diese Weise verhindern oder zumindest das Ausmaß begrenzen.“

Bessere Versorgung durch App

„Rückblickend berichten dann viele betroffene Frauen, dass sie von Anfang an extrem starke Regelschmerzen hatten, diese aber für normal hielten“, sagt Mechsner. Die Forscherin vermutet, dass starke und häufige Krämpfe des Uterus das Endometriose-Risiko erhöhen, wenn dabei kleinste Verletzungen des Gewebes entstehen.

Da die Frauengesundheit wissenschaftlich lange vernachlässigt wurde, sind Daten rar. Das Team will die Betroffenen langfristig begleiten und erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse über die Krankheit. Die App könnte zudem Modell für eine spätere Regelversorgung werden. „Frauenärzte haben derzeit für eine Patientin fünf bis acht Minuten Zeit, sonst arbeiten sie nicht wirtschaftlich“, sagt Mechsner. Um Endometriose zu diagnostizieren, sei jedoch eine zeitintensive Befragung nötig. „Hier könnte die App eine Versorgungslücke schließen.“