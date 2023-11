Erdbeben in Istanbul Keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann

Die Erde am Marmarameer im Westen der Türkei bebt – und zwar regelmäßig. Erst vor wenigen Tagen gab es wieder deutlich spürbare Erdstöße der Magnitude 4,2 bei Biga in der Provinz Çanakkale. Es sind unmissverständliche Warnungen, dass die Region erdbebengefährdet ist. Insbesondere die Metropole Istanbul, am östlichen Marmarameer gelegen, ist bedroht. Nach Ansicht von Fachleuten ist es keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann. Die Zerstörungen dürften groß sein, denn gerade dort wird ein sehr schweres Erdbeben erwartet.