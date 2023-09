Erhöhtes Übersprungrisiko tierischer Viren Wenn Flughunde hungern

Plötzlich starben im Jahr 1994 in Hendra, einem Vorort von Brisbane an der Ostküste Australiens, erst Pferde und dann auch Menschen an einer anfangs mysteriösen Erkrankung. Als Ursache wurden Infektionen mit einem bis dahin unbekannten Virus identifiziert, das in den nachfolgenden Jahrzehnten eine Serie weiterer Ausbrüche verursachte. Diese blieben zwar lokal begrenzt, doch es verstarb jeder zweite Infizierte.