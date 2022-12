Es begann mit 24 Tieren Wie die Kaninchen einen Kontinent eroberten

Es war eine bescheidene Bitte, mit der sich der englische Siedler Thomas Austin 1859 aus Australien an seine Familie wandte. Er bat um Kaninchen, nur ein paar, die er über seine Ländereien würde hoppeln lassen können. Dann würde seine neue Heimat dem südlichen England noch ähnlicher werden, in dem er einst gelebt hatte. Und James, so der Name des Bruders, folgte dem Wunsch.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden