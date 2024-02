„Es gibt genug Essen auf der Welt“ Gesellschaftliche Probleme sind Grund für globalen Hunger und Unterernährung

Als Student stellte sich Tilman Brück viele Fragen. Auf dem Balkan tobte zu dieser Zeit ein Krieg, der ihn sehr aufwühlte. Sein Studienfach, die Volkswirtschaftslehre, gab darauf keine Antworten. Wer im Krieg lebt, baut keine neuen Firmen auf, investiert nicht in die Zukunft. Wo fundamentale Menschenrechte nicht mehr gelten, macht alles Wirtschaften wenig Sinn.

An der Universität Oxford begann Brück mithilfe von mikroökonomischen Analysen die Auswirkungen von Kriegen und Krisen zu untersuchen. Heute ist er ein international gefragter Experte auf diesem Forschungsfeld. Nun wird Tilman Brück, Professor für Entwicklungsökonomie, in Berlin und Brandenburg das „Zero Hunger Lab“ aufbauen.