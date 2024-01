Europas älteste Kulturpflanze Die Spur des Schlafmohns führt Berliner Forscher in die Steinzeit

In der 7000 Jahre alten Pfahlbausiedlung an dem kleinen Banyoles-See in Katalonien fanden die Archäobotaniker mitten in Holzabfällen im Sediment Schlafmohnsamen. „Wenn man tiefer als einen Meter gräbt, kommt sofort das Wasser, wir mussten es dann auspumpen“, sagt Ferran Antolín. Der Archäobotaniker ist seit 2021 Leiter des Referats Naturwissenschaften des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Berlin. Mit seinem Team ist er in La Draga bei Girona in Katalonien 2019 auf große Mengen von Schlafmohnsamen gestoßen.