Experten warnen vor Katastrophe Sorge wegen Erdstößen östlich Istanbuls

Dem Erdbeben der Stärke 5,9, das in der Nacht zu Mittwoch (23. November) den Nordwesten der Türkei erschüttert hat, messen Geowissenschaftler eine „besondere Bedeutung“ zu. Denn westlich des Epizentrums, unterhalb des Marmarameeres vor Istanbul existiert eine sogenannte „seismische Lücke‘“, entlang derer Fachleute ein Erdbeben mit einer Magnitude bis zu 7,4 erwarten.

„Im Falle eines solchen Erdbebens ist mit zehntausenden Todesopfern und einem Vielfachen an Obdachlosen sowie massiver Beeinträchtigung der Infrastruktur zu rechnen“, erklärte Marco Bohnhoff, Erdbebenexperte des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam (GFZ) für diese Region.

Die größte türkische Stadt Istanbul könnte schon in naher Zukunft von einem solchen Starkbeben heimgesucht werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Metropolregion mit mehr als 16 Millionen Einwohnern von einem verheerenden Erdbeben der Magnitude 7 oder größer getroffen wird, ist sehr hoch.

Starkbeben in naher Zukunft

Die sogenannte Nordanatolische Verwerfungszone verläuft unterhalb des Marmara-Meeres direkt vor den Toren der Stadt. Hier staut sich seit dem letzten großen Erdbeben von 1999 die Energie im Untergrund auf. Die Erdplatten haben sich dort ineinander verhakt, das hält die natürliche Bewegung der Platten so lange auf, bis die mechanischen Spannungen so groß werden, dass sich die Blockade mit einem plötzlichen Ruck löst.

Eine Gruppe Menschen verbringt den Tag nach dem Erdbeben aus Angst vor Nachbeben auf einem Platz der Stadt Düzce. © Foto: dpa / Uncredited

Geologen betrachten die Entwicklung seit Jahren mit zunehmender Sorge, sie erwarten ein starkes Beben bereits in naher Zukunft. Dass durch die aktuellen Erschütterungen direkt weitere Beben ausgelöst werden, hält die Geographieprofessorin Fadime Sertcelik allerdings für nicht sehr wahrscheinlich. Der Bereich des aktuellen Erdbebens war dem Geoforscher Bonhoff zufolge bereits 1999 durch zwei starke Erdbeben mit Magnituden von 7,4 (Izmit/Kocaeli) und 7,1 (Düzce) aktiviert worden.

Das Erdbeben hatte in der Nacht zu Mittwoch den Nordwesten der Türkei erschüttert. Die Zahl der Verletzten stieg auf mindestens 80, wie der staatliche Nachrichtensender TRT am Mittwoch berichtete. Das Epizentrum lag in der Nähe der Stadt Düzce, etwa 210 Kilometer östlich vom Ballungsraum Istanbul mit seinen mehr als 16 Millionen Einwohnern. Sowohl in Istanbul als auch in Ankara war es zu spüren. Laut Katastrophenschutzbehörde Afad gab es mehr als 100 Nachbeben.

Nach Einschätzung von Bonhoff war das Beben von moderater Stärke und hat in den oberen zehn Kilometern an der Nordanatolischen Verwerfungszone stattgefunden. Entlang dieser Zone bewegt sich die Anatolische Erdplatte in Relation zur Eurasischen Erdplatte mit etwa 2,5 Zentimetern pro Jahr relativ westwärts. Durch Reibung in der Erdkruste wird dabei elastische Energie aufgestaut, die sich dann in unregelmäßigen Abständen in Form von Erdbeben entlädt.

Bemerkenswert ist es, weil dieser Bereich seit 1999 eigentlich als ‚seismisch entlastet‘ angesehen werden. Marco Bohnhoff, Erdbebenexperte des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ)

Während des Bebens haben sich die beiden Erdplatten horizontal seitwärts verschoben und damit einen Teil der durch die Plattenbewegung aufgestauten Energie freigesetzt. „Bemerkenswert ist dies deswegen, weil dieser Bereich seit 1999 eigentlich als ‚seismisch entlastet‘ angesehen werden kann und der Ladeprozess hin zu einem nächsten starken Erdbeben an dieser Stelle läuft“, so Bohnhoff. Auf die seismische Lücke vor Istanbul hat dieses Erdbeben heute seiner Einschätzung nach aber keinen Einfluss.

Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt in ständiger Erdbebengefahr. Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im November 1999 waren bei einem Beben der Stärke 6,3 in der Region Düzce etwa 900 Menschen gestorben.

Im September 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben. (mit dpa)

