Fingerabdrücke Überraschende Ähnlichkeit der Kuppenmuster könnte Ermittlern helfen

Fingerabdrücke spielen bei der Aufklärung von Verbrechen nach wie vor eine wichtige Rolle. Aber die mehr als ein Jahrhundert alte und seither weiter verfeinerte Technik ließe sich laut einer Studie eines Forschungsteams um Gabe Guo von der Columbia-Universität in New York weiter verbessern. Die Gruppe hat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz („KI“) festgestellt, dass die Muster auf den Kuppen der verschiedenen Finger einer Person sich stark ähneln. Die Ergebnisse erscheinen jetzt in der Zeitschrift Science Advances.