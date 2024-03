Tagesspiegel Plus Flick, von Braun, Mellerowicz : TU Berlin will ihre Ehrungen von Altnazis bis in die Nachkriegszeit prüfen

22 Jahre war ein Hörsaal der Technischen Universität nach dem früheren NSDAP-Mitglied Konrad Mellerowicz benannt. Studierende erwirken nun eine Änderung. Das soll nicht alles sein.