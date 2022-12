Fracking in Deutschland Schlecht beraten

Mit dem Bohren in der Erde ist es so eine Sache. Als vor einigen Jahren im beschaulichen Städtchen Staufen im Schwarzwald eine Bohrung für Geothermie niedergebracht wurde, zeigten sich alsbald Risse in zahlreichen Häusern.

Was war passiert? Beim Bohren war Wasser in den Boden gesickert. Und der enthielt Calciumsulfat – auch als Gips bekannt. Durch das Wasser dehnte sich der Gips aus und hob den Boden dauerhaft an.

Heute sagen Geoforschende, dass man solche Fallstricke mittlerweile kennt. Dass in Staufen fachliche Fehler gemacht wurden. Dass man heute erst einmal gründlich prüft, bevor man bohrt. Gutes Monitoring sei das A und O.

Nun gibt es in der Zunft Streit ums Fracking. Weil uns dort der Gashahn zugedreht wird, braucht es dingend Alternativen zum russischen Erdgas. Klar, dass nun alle Register gezogen werden, auch heimisches Gas muss her. Und wenn es nicht von selber kommt, muss man eben etwas nachhelfen. Noch ist Fracking in Deutschland nicht erlaubt, doch die Debatte darüber ist bereits entbrannt.

Verunreinigtes Trinkwasser und Erdbeben

In den USA hatte es bei dem Herauspressen von Gas und Öl aus dem Tiefengestein verunreinigtes Trinkwasser, Erdbeben und Luftverschmutzung gegeben. Heute sagt die Forschung auch dazu, dass man aus den Fehlern lernen kann, dass auch dieses Verfahren sicher durchgeführt werden kann – und das gefracktes deutsches Gas allemal besser ist als Flüssiggas mit Schiffen aus Übersee zu holen.

Das mag sein. Doch eigentlich haben wir doch auch Klimakrise, eigentlich wollten wir auf den fossilen Brennstoff Erdgas doch verzichten. Hier stellt sich nun die Systemfrage. Wollen wir, getrieben von realen Nöten, weiter in ein klimaschädliches Energiesystem investieren, das uns in wenigen Jahren auf die Füße fällt. Damit wären wir doch schlecht beraten.

So schnell, wie wir es bräuchten, wird gefracktes Gas nicht unsere Wohnzimmer aufheizen. Und bis wir damit soweit wären, müssten wir ohnehin den Schalter längst auf eine fossilfreie Zukunft umgelegt haben. Insofern sollten wir alle Energie auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien setzten, satt das Erdgassystem weiter zu verstetigen. Dann müssen wir mit dem Fracken vielleicht gar nicht erst anfangen.

