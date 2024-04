Frost und Obstblüte im April Am Klimawandel kann es weiterhin keinen Zweifel geben

Kaum war der neue Copernicus-Bericht zu der europäischen Rekordhitze 2023 erschienen, kamen die ersten Kommentare. Wo denn die ungewöhnliche Erwärmung des Klimas bleibe, wenn die Nächte jetzt so frostig sind, dass sogar die Obstblüten erfrieren.

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Die Obstbäume leiden nicht trotz, sondern wegen des Klimawandels. Denn nur weil die Monate Februar und März unnormal warm waren und es dann Anfang April Rekordtemperaturen gab, stehen die Obstbäume überhaupt schon in voller Blüte. Bei „normalem“ Klima hätten sie erst jetzt zu blühen begonnen – und die Blüten wären zu diesem Zeitpunkt noch nicht so frostempfindlich, wie sie es jetzt schon sind.

Dass der Winter wegen der Erderwärmung in Mitteleuropa komplett ausfällt, ist bei der derzeitigen globalen Erwärmung von rund 1,4 Grad zum Glück noch nicht der Fall. Die Luft kühlt sich in der monatelangen Polarnacht extrem ab und kann dann bis ins Frühjahr hinein immer wieder auch bis nach Mitteleuropa durchschlagen.

Vorübergehende Abkühlungen sind dabei nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich hingegen war die Warmluft aus Nordafrika, die in den ersten beiden Aprilwochen zu uns strömte. Dass sie es bis zu uns schaffte, war nicht unnormal – doch dass sie um diese Jahreszeit bereits so warm war, schon.

Die aktuelle Kältephase bei uns spiegelt zudem nicht die globale Temperaturentwicklung wider: Während das Thermometer bei uns am Sonntag mit Ach und Krach auf zehn Grad kletterte, waren es in Westrussland bereits 30 Grad. Um aus solchen Daten eine Aussage über das Klima abzuleiten, muss man den globalen Durchschnitt betrachten: Der Wärmerekord des Vorjahres von 1,45 Grad über dem vorindustriellen Mittel (1850–1900) ist ein globaler Mittelwert.

Das Klima wird auch nicht in Tagen und Wochen betrachtet, sondern in Jahrzehnten. Veränderungen über drei Jahrzehnte werden als Klimaänderung gesehen, nicht eine zu warme oder zu kalte Woche. Beim Wetter hingegen spielt immer auch der Zufall mit, ist es doch ein nichtlineares, dynamisches und chaotisches System.

Betrachtet man den Trend über einen längeren Zeitraum, so waren die ersten warmen Aprilwochen tatsächlich einmalig, während die aktuellen Frostnächte im Bereich des um diese Jahreszeit Möglichen liegen. Die von einigen Modellen dieser Tage vorhergesagten Minusrekorde sind bisher ausgeblieben.

Wir erleben derzeit eine vorübergehende lokale Abkühlung. Das ist nichts Ungewöhnliches für Deutschland, das genau in der Mitte zwischen kalten polaren Luftmassen und warmer Mittelmeerluft liegt. Erst, wenn so etwas länger anhält, stimmt etwas nicht. Das kann dann an bestimmten Wetterlagen liegen, die wiederum durch den Klimawandel zugenommen haben.

Letztlich zeigen alle Daten der vergangenen Jahre, dass der Klimawandel nicht ausbleibt. Leider.