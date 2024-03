Führerscheintest über 70? Was ein Senioren-Check bewirken würde

Am vergangenen Wochenende überfuhr in Berlin ein 83-jähriger Autofahrer eine Mutter und ihr vierjähriges Kind. Er hatte vor einer Ampel versucht, rechts auf einem Fahrradstreifen an wartenden Autos vorbeizuziehen und dabei die beiden Fußgänger erfasst. Der tödliche Unfall schürt wieder einmal die Diskussionen um die Fahrtüchtigkeit von Senioren.