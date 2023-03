Fund im Asteroidenstaub Bestandteile von Erbgutmolekülen auf Ryugu entdeckt

Uracil ist ein Baustein der Erbsubstanz RNA, die als das ursprünglichste Erbgut auf der Erde gilt. Nun haben Forscher dieses Molekül in den Gesteinsproben vom Asteroiden Ryugu entdeckt, die die japanische Sonde Hyabusa 2 zur Erde brachte.

Forscher haben Uracil, einen Bestandteil des Erbmoleküls RNA, auf dem Asteroiden Ryugu entdeckt. © Nasa Goddard/Jaxa/Dan Gallagher

Neben Uracil fand das Forschungsteam um Yasuhiro Oba von der Universität Hokkaido auch Vitamin B3 (Nicotinsäure), einen wichtigen Bestandteil des Stoffwechsels lebender Organismen. Das bekräftige die Annahme, dass bestimmte, für die Entstehung von Leben wichtige Moleküle aus dem Weltall über Asteroiden auf die Erde gelangt sein könnten, schreiben die Forscher im Fachblatt „Nature Communications“.

Kontamination ausgeschlossen

Zwar seien solche Stoffe schon früher in kohlenstoffreichen Meteoriten gefunden worden, „aber es stellte sich immer die Frage nach einer Kontamination durch den Kontakt mit der Erdumgebung“, erklärte Oba. „Da die Raumsonde Hayabusa 2 zwei Proben direkt vom Asteroiden Ryugu entnommen und in versiegelten Kapseln zur Erde gebracht hat, kann eine Kontamination ausgeschlossen werden.“

Das Team entdeckte die Moleküle, nachdem sie die Gesteinsproben in heißem Wasser lösten und dann Proben der Flüssigkeit mit chromatographischen und massenspektroskopischen Verfahren analysierten, mit denen selbst geringste Mengen von Substanzen identifiziert werden können. Uracil fanden sie in einer Konzentration von nur 6 bis 32 Teilen pro Milliarde Teilchen (ppb), Vitamin B3 im Bereich von 49 bis 99 ppb.

Außerdem waren auch einige Aminosäuren, Amine und Carbonsäuren nachweisbar in ähnlicher, aber nicht identischer Mengenverteilung wie auf Gesteinsbrocken, die aus dem All auf die Erde fielen (Meteoriten). Ein direkter Vergleich mit Proben von einem anderen Asteroiden wird schon bald möglich sein: Die Osiris-Rex-Mission der Nasa soll noch in diesem Jahr Proben vom Asteroiden Bennu auf die Erde bringen. (skb)

