Für Interessierte ab 45 Jahren TU-Gasthörerstudium startet

Rund 34.000 Gasthörer saßen im vergangenen Semester bundesweit in den Hörsälen der Hochschulen. Die Technische Universität Berlin startet ab dem 17. April nun mit dem neuen Jahrgang des Gasthörer:innen-Studiums für Personen ab 45 Jahren. Das Angebot für ältere Studierende namens „Berliner Modell: Ausbildung für nachberufliche Aktivitäten“ (BANA) richtet sich an Interessierte, die an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen teilhaben möchten. Der Fokus liegt auf den Themen Stadt, Umwelt, Gesundheit und Ernährung.

Das BANA-Gasthörer:innenstudium erstreckt sich über zwei Jahre und ist auch für Personen ohne Hochschulberechtigung zugänglich. Die Kosten belaufen sich auf 60 Euro pro Semester. Der nächste Jahrgang startet unter dem Motto „Zukunft mitgestalten“ und soll auch das bürgerschaftliche Engagement fördern.

Eine erste Informationsveranstaltung zum Sommersemester 2023 findet am 27. März von 13 bis 15 Uhr und am 31. März von 10 bis 12 Uhr statt. Eine Anmeldung für die Infotage ist erforderlich: manuela.hakelberg@tu-berlin.de.

