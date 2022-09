Gedenkkultur in Litauen Das unselige Erbe zweier Diktaturen

Litauen ist wohl das europäische Land der Gedenkstätten. Überall finden sie sich, in Vilnius wie in der zweitgrößten Stadt Kaunas und auf dem Lande. Ein vergleichsweise kleiner, ein junger Staat unter dem Dach der EU, in dem sich der Sturm der Geschichte, der im 20. Jahrhundert über Ost- und Mitteleuropa hinwegfegte, wie unter einem Brennglas nachverfolgen lässt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden