Gefährlicher Trugschluss Kann eine Nasendusche einen schweren Corona-Verlauf verhindern?

Salzwasser in ein Nasenloch rein und durch das andere wieder raus – und schon soll der Körper vor einem schweren Covid-19-Verlauf gewappnet sein. Das zumindest behaupten die beiden Notfallmediziner:innen Amy Baxter und Richard Schwartz von der Medical College of Georgia an der Augusta University in den USA in der Fachzeitschrift „Ear, Nose & Throat Journal“. Wer nach einem positiven Corona-Test die Nase täglich mit einer speziellen Salzlösung durchspült, hätte ein geringeres Risiko in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden und/oder zu sterben. Ein Infektiologe und ein Lungenarzt aus Deutschland warnen vor einem gefährlichen Trugschluss.

