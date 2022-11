Gefangen im fossilen Zeitalter Kein Rückgang bei CO₂-Emissionen

Die weltweiten CO₂-Emissionen steigen weiter an, wenn auch langsamer. Das ist das Ergebnis des neuesten Global Carbon Budget-Berichts, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die Emissionen aus fossilen Quellen, der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Gas, steigen demnach 2022 um rund ein Prozent an.

