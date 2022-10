Gefühlschaos nach der Geburt Wie die Stimmung der Mutter ihr Baby beeinflusst

Nach der Geburt eines Kindes geschieht etwas, was sich jeglicher Kontrolle entzieht: Babyblues. Verschiedene Studien zeigen, dass etwa 70 bis 80 Prozent der Frauen unmittelbar, nachdem sie Mutter geworden sind, in ein kurzes aber intensives Stimmungstief fallen, das manchmal auch länger anhalten kann. Nun haben Forscherinnen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig herausgefunden, dass sich diese depressive Verstimmung auf die Sprachentwicklung der Neugeborenen auswirken kann. Ihre Ergebnisse stellten sie in „JAWA Network Open“ vor.

