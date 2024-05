Gegen die „Billig-Lehre“ Wird das Studium in Berlin verbessert?

Der Name ist sperrig, ihre Bedeutung für die Qualität des Studiums in Berlin immens: die „Verordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen“, kurz LVVO. Sie bestimmt, wie viel Hochschullehrer lehren müssen, welcher Lehrveranstaltungstyp wie viel wert ist und was die Betreuung und Prüfung von Studierenden oder Promovierenden – jeweils ausgedrückt in Einheiten à 45 Minuten.

Jede Änderung der LVVO hat weitreichende Folgen, didaktisch wie finanziell. Sie entscheidet über die persönliche Arbeitsbelastung der Lehrenden und ist ein Signal für den Stellenwert, den die Politik der Hochschullehre insgesamt zumisst.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Entsprechend umkämpft ist jede Reform – und kommt daher selten vor. Vor anderthalb Jahren allerdings war es fast soweit, als die Senatsverwaltung für Wissenschaft unter ihrer damaligen Chefin Ulrike Gote (Grüne) einen Entwurf vorlegte. Doch fiel der Protest aus den Hochschulen so heftig aus, dass Gote die Novelle bis zum Regierungswechsel nicht mehr unterzeichnete.

Ihre Nachfolgerin Ina Czyborra (SPD) kündigte ebenfalls eine Reform an, und die Erwartungen der Hochschulen waren wieder groß ­– hatte Czyborra den Gote-Entwurf doch, als sie noch wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus war, an denselben Stellen kritisiert wie die Hochschulchefs.

Etwa, dass digitale Lehre zwar erstmals angerechnet werden sollte, aber nur bis zu maximal 25 Prozent der individuellen Lehrverpflichtung. Lediglich direkt übertragene Veranstaltungen „mit zeitgleicher Interaktionsmöglichkeit“ sollten dabei voll zählen, also ausgerechnet die umstrittene Zoom-Vorlesung.

Nimmt die Senatorin einen Entwurf, den sie selber kritisierte?

Die Erstellung digitaler Materialien und andere orts- und zeitunabhängige Lehrmethoden sollte dagegen trotz des besonderen Aufwands nach Meinung der Hochschulen nur ungenügend berücksichtigt werden sollten. Digitale Lehre dürfe nicht als „Billig-Lehre“ verstanden werden, warnte Czyborra damals im Berliner Parlament. Auch dass wissenschaftliche Mitarbeitende an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gemäß Entwurf zwischen 14 und 22 Wochenstunden lehren sollten, konterkarierte laut Czyborra das politische Ziel, die Forschung an den HAWen zu stärken.

Ein Jahr nach Amtsantritt zeichnet sich jetzt ab, was Czyborra vorhat. Die Reform der LVVO solle in zwei Stufen erfolgen, teilt ihre Senatsverwaltung mit. In der ersten Stufe werde „es erste wichtige grundlegende Anpassungen geben“. Im Hintergrund ist zu hören, dass dabei allerdings im Wesentlichen der unter Gote vorbereitete Entwurf umgesetzt werden soll.

Verpflichtung zur Lehre Wie viele Seminare und Vorlesungen müssen Hochschullehrende geben? Das regelt die Lehrverpflichtungsverordnung. In Berlin soll diese seit langem reformiert werden, die Hochschulen wollen unter anderem die digitale Lehre aufgewertet wissen.

Also inklusive der umstrittenen Regelung zur digitalen Lehre? Und kommt dann auch die von den Hochschulen ebenfalls abgelehnten Bestimmung, dass Hochschullehrer gerade einmal bis zwei Wochenstunden für die Betreuung von Studierenden in Praktika außerhalb der Hochschule angerechnet bekommen sollen?

Die Universitäten äußern sich vorsichtig. „Wir wurden über den genauen Umfang und den Inhalt dieser Anpassung bisher nicht in Kenntnis gesetzt“, sagt Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität und Vorsitzender der Landeskonferenz der Rektor*innen und Präsident*innen der Berliner Hochschulen (LKRP). Diese hätten sich bereits 2022 mit umfangreichen Stellungnahmen zur Reform geäußert. „Wir erwarten, dass unsere Hinweise beachtet und wir auch weiterhin an der Novelle beteiligt werden.“

Wir erwarten, dass unsere Hinweise beachtet und wir auch weiterhin an der Novelle beteiligt werden. Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität

Neben der Anrechnung digitaler Lehre und einer angemessenen Berücksichtigung des Betreuungsaufwands des Praxissemesters in der Lehrerbildung hebt Ziegler unter anderem die damalige Forderung hervor, die Lehre durch Promovierende, die aus Drittmitteln finanziert werden, kapazitätsneutral zu berücksichtigen.

Die Rückmeldungen von den Hochschulen würden eingearbeitet, versichert indes die Senatsverwaltung, ohne in Details zu gehen. Außerdem sei in dieser ersten Reformstufe noch „die Anpassung für die Promotion an den HAWen“ vorgesehen, also im Zusammenhang mit der Einführung des HAW-Promotionsrechts, die zusätzliche Betreuungs- und Prüfungsleistungen erfordert.

Die kommissarische Präsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR), Susanne Meyer, die für die HAWen den stellvertretenden Vorsitz in der LKRP führt, sagt: „Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Berlin warten dringend auf eine Reform der Lehrverpflichtungsverordnung.“ Innovationen in der Online-Lehre, die seit der Corona-Pandemie selbstverständlich geworden seien, dürften nicht durch wenig flexible Regelungen eingeschränkt werden.

Mehr Mitarbeiter bedeutet mehr Studienplätze

Außerdem brauche es zumindest im „Einzelfall“ Deputatsreduzierungen für HAW-Hochschullehrende, damit der Zuwachs an Aufgaben in Forschung und Transfer Berücksichtigung finde. Es müsse ein „hinreichender Anreiz“ geschaffen werden, „dass Hochschullehrende neben Seminaren und Vorlesungen solche zusätzlichen Aufgaben in Forschung und Transfer übernehmen wollen und können. Das ist essenziell, um qualitativ hochwertige, praxis- und zukunftsorientierte Lehrinhalte anzubieten.“

Womöglich erst etwas für die von Czyborra geplante zweite Reformstufe? Zu deren Stoßrichtung äußert sich ihre Verwaltung noch allgemeiner: „Im nächsten Schritt wird es einen weiterführenden Austausch mit den Hochschulen geben, um die zweite Stufe der Reform zur Harmonisierung der verschiedenen Verordnungen vorzubereiten.“

Womit neben der LVVO vor allem die Kapazitätsverordnung (KapVO) gemeint sein dürfte, noch so ein Wortungetüm, das über eine komplizierte Formel den Lehraufwand pro Studiengang festlegt. Sie gilt als ebenso zentral, um bessere Betreuungsbedingungen zu erreichen – oder sie zu verhindern. Momentan ist es so, dass in NC-Studiengängen mit jedem zusätzlichen Hochschullehrer automatisch die Zahl Studienplätze steigt, was auf ein Nullsummenspiel für die Qualität hinausläuft. „Qualitätsverbessernde Änderungen der LVVO“, sagt FU-Präsident Ziegler, „sind immer auch in Verbindung mit notwendigen Anpassungen in der KapVO und MAVO zu sehen.“

MAVO wiederum steht für „Mitarbeiter-Verordnung“. In der Senatsverwaltung soll es sogar Überlegungen geben, sie gleich ganz zu streichen. Theoretisch könnte Czyborras zweite Reformstufe also weitreichende Veränderungen bedeuten. Praktisch hingegen stellt sich die Frage, was die Finanzverwaltung überhaupt mitmachen würde. Womöglich können die Hochschulen schon froh sein, wenn überhaupt die erste Stufe der Reform vor der nächsten Wahl zum Abgeordnetenhaus unter Dach und Fach wäre?

Günter Ziegler sagt, er könne nicht einschätzen, ob angesichts der derzeitigen Haushaltslage tatsächlich qualitative Verbesserungen möglich seien. „Wir sehen eine Chance darin dies zeitnah zu tun, vor allem in Anbetracht der demographischen Entwicklung.“ Es sei „eher mit stagnierenden Studierendenzahlen“ zu rechnen, für Ziegler eine Chance für die Lehrqualität.