Giftige Gedanken Wie Antisemitismus unsere Wahrnehmung formt

Was als antisemitisch gelte, variiere von Gesellschaft zu Gesellschaft: Diese relativistische These wurde auch in der Debatte um die jüngste Documenta mehrfach formuliert, um den Vorwurf abzutun, hier würde offener Antisemitismus verbreitet. Man habe erkannt, dass die Bildsprache des Kunstwerks „People‘s Justice“ im historischen Kontext Deutschlands eine besondere Bedeutung erhalte und bedauere, Menschen beleidigt zu haben, erklärte etwa das indonesische Künstler- und Aktivistenkollektiv Taring Padi nach der heftigen Kritik an seinem Bild.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden