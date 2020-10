Rund 60 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland sehen sich als "Weltbürger" - und sie haben das Zeug dazu. Aus ihren Familien und aus dem schulischen Umfeld bringen sie die Überzeugung mit, bei "globalen Themen" etwas bewirken zu können. Sie äußern großen Respekt gegenüber anderen Kulturen und sind in der überwiegenden Mehrheit mehrsprachig.

Andererseits zeigen die Jugendlichen wenig Interesse, Neues über andere Kulturen zu lernen. Und sie sind im weltweiten Vergleich unterdurchschnittlich aktiv, wenn es etwa darum geht, sich in den sozialen Medien über das Weltgeschehen zu informieren.

So widersprüchlich stellt sich die "globale Kompetenz" von 15-Jährigen hierzulande nach einer Sonderauswertung der Pisa-Studie von 2018 dar. Die Organisation für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat dafür 15-Jährige weltweit - ergänzend zu den klassischen Pisa-Aufgaben im Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften - hinsichtlich ihrer Fähigkeit befragt, Informationen aus anderen Teilen der Welt einzuordnen und kritisch mit ihnen umzugehen.

"Auch sollten sie verstehen, wie sie mit Menschen respekt- und verständnisvoll umgehen, die einen anderen ethnischen, religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrund haben", erklärt die OECD. Die Ergebnisse der Pisa-Sonderauswertung wurden am heutigen Donnerstagvormittag veröffentlicht (die vollständige Studie finden Sie hier, die Ergebnisse für Deutschland hier).

Selbstbewusste deutsche Jugendliche

Schülerinnen und Schüler aus 66 Ländern und Volkswirtschaften haben an dem Test zur globalen Kompetenz teilgenommen. In 27 Ländern bearbeiteten sie dazu Test-Aufgaben und beantworteten einen Fragebogen, 39 Länder, darunter Deutschland, entschieden sich für die kleinere Variante, bei der nur der Fragebogen ausgefüllt wurde.

An Selbstbewusstsein mangelt es den deutschen Jugendlichen jedenfalls nicht, wenn es um globale Fragen geht. 88 Prozent trauen sich zu, verschiedene Gründe für die weltweiten Flüchtlingsbewegungen zu diskutieren. Im OECD-Durchschnitt sind es 77 Prozent.

Gut informiert und aussagefähig fühlen sich die 15-Jährigen in Deutschland auch, wenn es um Erklärungen für unterschiedlich ausgeprägte Folgen des Klimawandels für die Weltregionen geht (77 Prozent; OECD: 72 Prozent). Schwerer tun sich sich mit Erkenntnissen über Auswirkungen der Kohlendioxid-Emissionen auf den Klimawandel. Hier fühlen sich 61 Prozent gewappnet, OECD-weit sind es 63 Prozent.

Auf einer Stufe mit Ungarn und der Slowakei

Die Bildungsforscher der OECD heben das mit rund 50 Prozent vergleichsweise geringe Interesse am "Lernen über andere Kulturen" hervor. Damit liegen die deutschen Jugendlichen auf einer Linie mit ihren Altersgenossen in Ungarn, Italien und der Slowakischen Republik. Besonders ignorant erscheint diese Ländergruppe, wenn es um das Wissen über die Weltreligionen geht - daran sind nur 31 Prozent interessiert (OECD: 40 Prozent).

Woran dieses scheinbare Desinteresse an anderen Kulturen liegt, wird in der Auswertung nicht analysiert. Einen Erklärungsansatz könnte ein weiterer Fragekomplex liefern: In Deutschland geben 72 Prozent der Schülerinnen und Schüler an, in der Schule Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern zu haben (OECD: 53 Prozent), im Freundeskreis sind 77 Prozent interkulturell unterwegs (OECD: 63 Prozent) und in ihren Familien 52 Prozent (OECD: 54 Prozent).

Selbstverständlich interkulturell - Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse eines Gymnasiums in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa

Positive Einstellung zur Interkulturalität

Womöglich also nehmen die Jugendlichen an, sie wüssten schon vieles über andere Kulturen. Dass sie in der überwiegenden Mehrheit positive Einstellungen mit Interkulturalität verbinden, belegt auch der große Respekt vor anderen Kulturen. In Deutschland bejahen 87 Prozent die Frage, ob sie Menschen anderer geografischer oder kultureller Herkunft als gleichwertig und gleichberechtigt betrachten (OECD: 82 Prozent).

Zu den "globalen Kompetenzen" der Jugendlichen hierzulande zählen zweifellos auch ihre Sprachkenntnisse. Die Autoren der Pisa-Sonderauswertung loben den mit 86 Prozent hohen Anteil an Mehrsprachigen, die angeben, zwei oder mehr Sprachen zu beherrschen. Im OECD-Schnitt sind es 68 Prozent. Dies stehe in einem engen Zusammenhang "mit globalen und interkulturellen Einstellungen", heißt es.

Schwächer ausgeprägt ist indes die "agency" der Jugendlichen - das Bewusstsein, aktiv etwas für die nachhaltige Entwicklung und das kollektive Wohlergehen zu bewirken. Die weltweit befragten Schülerinnen und Schüler konnten zwischen acht Aktivitäten wählen. Bei den dreien, die in Deutschland am häufigsten genannt wurden, steht das Energiesparen zu Hause oben: 65 Prozent bemühen sich darum, weniger als im OECD-Mittel von 71 Prozent.

Sich in den sozialen Medien über das Weltgeschehen zu informieren, zählt ebenfalls dazu: Das tun in Deutschland 45 Prozent, OECD-weit sind es 64 Prozent. Aus "ethischen oder Umweltgründen" bestimmte Produkte zu bevorzugen, geben 39 Prozent an (OECD: 45 Prozent).

Unter den am seltensten genannten Aktivitäten für das Wohl der Welt ist das aktive Eintreten für Geschlechter-Gerechtigkeit (20 Prozent in Deutschland, OECD: 33 Prozent) und das Unterzeichnen von Petitionen zu sozialen oder Umwelt-Themen (16 versus 25 Prozent).