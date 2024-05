Grabkammer in Pyramidenstadt entdeckt Prunkvolle Wandgemälde und eine Tür ins Nichts

Boote fahren auf dem Nil; zwei Bauern treiben Esel über die Tenne und dreschen Getreide; ein Diener bringt eine Ente für das Totenopfer. Solche Szenen aus dem alten Ägypten haben Wissenschaftler auf Wandmalereien höchster Qualität in einem Korridor und einer Kultkammer freigelegt. Der Sensationsfund belegt die Existenz einer „Pyramidenstadt“, die für den Betrieb der Nekropolen mit ihren berühmten Bauwerken notwendig war.

Erst gegen Ende einer Grabungskampagne, im Frühjahr 2024, waren Forschende des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Kairo in einem neu entdeckten Mastaba-Grab in der Wüste von Dahschur auf diese Malereien gestoßen.

Das Grab, das um 2300 vor Beginn unserer Zeitrechnung errichtet worden war, liegt in einer sechs Quadratkilometer großen Nekropole – zu der auch die Rote Pyramide, die drittgrößte altägyptische Pyramide südlich von Kairo gehört. Auf dem gewaltigen Friedhof wurden Priester und Beamte bestattet, die in der zur Roten Pyramide gehörenden Pyramidenstadt wohnten.

Mastaba-Gräber, die als Vorform der Stufen-Pyramide gelten, sind rechteckige Bauten aus ungebrannten Lehmziegeln, in diesem Fall acht mal zwölf Meter groß. Mit ihren leicht sich nach oben verjüngenden Mauern sieht die Mastaba (arabisch: Bank) in der Wüste von Dahschur wie ein großer Klotz aus.

„Dass wir hier etwas Besonderes finden würden, haben wir vermutet, aber das Ergebnis hat uns dann doch überrascht”, erzählt Stephan Seidlmayer. Mit seinem Team vom Deutschen Archäologischen Institut (DAI) in Kairo forscht er seit 2002 auf dem Friedhof von Dahschur. Noch vor Ende seiner Amtszeit als DAI-Direktor in Kairo wollte er endlich den großen Bau ausgraben, dessen Mauerspitzen durch Winderosion aus dem Sand herausragten.

„Unser Glück war, dass beim Bau der benachbarten ,Weißen’ Pyramide von Amenemhet II. 500 Jahre später unser Mastaba-Grab mit dem Aushub des Pyramidenbaus zugeschüttet und damit konserviert wurde“, erzählt Seidlmayer.

Abbildungen von Schiffen auf dem Nil im Mastaba-Grab von Dahschur. © DAIK

Die Archäologen legten zwei Meter hohe Mauern frei und fanden eine reich verzierte Scheintür aus Kalkstein. Mit dieser imaginären Tür, die nirgends hinführt, wird im Alten Ägypten die Verbindung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits hergestellt, damit die Seele des Verstorbenen die symbolischen Opfergaben empfangen kann.

Das Grab des Seneb-nebef

Normalerweise sind Scheintüren schlicht gehalten, doch diese war reich verziert. Aus der Beschriftung ging hervor, dass es sich um das Grab des Seneb-nebef und seiner Frau Idut, einer Priesterin der Göttin Hathor, handelte. Seneb-nebef war der leitende Beamte, der die Finanzen und die Verwaltung der Pyramidenstadt kontrollierte.

Eine solche Pyramidenstadt war notwendig, um den Totenkult und die Feste an der Pyramide auszurichten. „Eine Pyramide erforderte eine eigene Infrastruktur, und mit diesem Grab des leitenden Beamten haben wir dazu einen archäologischen Beleg gewonnen“, erzählt Seidlmayer. Die Existenz von eigenen Pyramidenstädten kannte man bis jetzt nur aus den altägyptischen Texten.

Der ausgemalte Korridor in der Mastaba des Seneb-nebef. © DAIK

Der Fund gibt Einblick in das Leben in der Pyramidenstadt der Roten Pyramide in Dahschur, erzählt Seidlmayer. Eine solche Stadt hat man zwar durch Bohrungen im Jahr 2000 nachgewiesen, aber im Gegensatz zur höher gelegenen Nekropole liegt die Stadt mittlerweile fünf Meter tief im Grundwasser.

Abbildungen wie die nun entdeckten Wandmalereien sind eine einzigartige Möglichkeit, mehr über das Leben der Beamten und einfacheren Menschen mit sozialhistorischer Forschung zu erfahren.

Darstellung eines Dieners, der eine Ente für das Totenopfer trägt. © DAIK

Das Besondere an dem jetzt entdeckten Mastaba-Grab ist der Erhaltungszustand. Ein ähnlich gut erhaltenes Grab sei in Dahschur zuletzt vor 130 Jahren entdeckt worden. Dessen Wandmalereien befänden sich nun im Ägyptischen Museum in Kairo. Für Dahschur sei dieser Fund daher eine Sensation.

Bei den meisten Mastaba-Gräbern ist der überirdische Bauteil zerstört, nur noch die Grabkammern liegen in der Tiefe. Zwei Meter hoch anstehende Mauern mit Wandmalereien sind deshalb eine Seltenheit.

Ein steuerfreies Leben für die Pyramiden

In den vergangenen zwanzig Jahren sei man diesem mutmaßlich großen Bau erst einmal aus dem Weg gegangen, um die „normaleren“ Gräber zu erforschen.

Aufnahme der archäologischen Stätte von Elephantine mit den elefantenförmigen Felsen vorne rechts. © Dieter Johannes, DAIK

„Die ganze Pyramidenstadt war etwa so groß wie die Stadt Elephantine auf der gleichnamigen Nilinsel vor Assuan“, so beschreibt es Seidlmayer. Elephantine misst etwa 200 Meter bei einer Grundfläche von 1,5 Hektar. „Das Grab ist nun ein weiterer Baustein für die Rekonstruktion der Bevölkerung dieser Pyramidenstadt“, sagt Seidlmayer.

Wer in einer Pyramidenstadt wohnen durfte, genoss besondere Privilegien und zahlte keine Steuern. Daher musste der Zugang zur Stadt genau überwacht werden.

Nach der Konservierung der Wandbilder und ihrer Dokumentation wurde alles wieder zugeschüttet, um es bis zur nächsten Kampagne im Frühjahr 2025 vor der Witterung und Dieben zu schützen. Dann werde man auf Wunsch des Direktorats der ägyptischen Antikenverwaltung, mit der man gut zusammenarbeite, die sieben Grabschächte freilegen. „Da ist durchaus noch mit Überraschungen zu rechnen“, ist sich Seidlmayer sicher.