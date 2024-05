Große Überraschung in der Medizin Über die unerwartete Nebenwirkung von Ozempic, Wegovy und Co.

Es ist eine Nebenwirkung, die erwünscht zu sein scheint und so überraschend ist, dass sich mittlerweile zahlreiche Forschende zu Wort gemeldet haben. Weltweit zeichnet sich ein „Ozempic-Babyboom“ ab: Einige Frauen, die mit Diabetes-Medikamenten, wie Ozempic oder Wegovy, behandelt und eigentlich nicht schwanger werden können, werden es doch – offensichtlich ungeplant.

Noch handelt sich bei den „Upps!-Babys“ um Einzelfälle, doch das Phänomen verbreitet sich. Das kann man nicht zuletzt an den vielen Berichten festhalten, die vor allem aus den USA kommen, aber auch an Hunderten Beiträgen in den sozialen Medien. Die Mitgliedszahl der Facebook-Gruppe „I got pregnant on Ozempic“ („Ich bin mit Ozempic schwanger geworden“) wächst um Woche zu Woche.

Doch wie kam es dazu?

Semaglutid ist in seiner chemischen Struktur fast identisch aufgebaut wie das körpereigene Hormon GLP-1 (Glucagon-like Peptid-1). Man nennt Semaglutid deswegen auch einen GLP-1-Agonisten. GLP-1 wird nach dem Essen ausgeschüttet und senkt den Blutzuckerspiegel. Es verlangsamt auch die Magenentleerung und fördert im Gehirn ein Sättigungsgefühl.

Eigentlich für Diabetiker entwickelt

All das tun GLP-1-Agonsiten wie Semaglutid auch. So erfolgreich, dass sie vom Fachmagazin „Science“ zum Durchbruch des Jahres 2023 gekürt wurden. Aber es gibt einen Clou: Semaglutid ist chemisch so umgebaut, dass es im Gegensatz zum GLP-1 nicht so schnell abgebaut wird. Eine Spritze in der Woche reicht aus, um die Wirkung des Hormons langanhaltend nachzuahmen.

Eigentlich wurde Ozempic für Diabetiker entwickelt. © imago/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Egon Bömsch

Eigentlich wurden die Medikamente für Diabetiker entwickelt: GLP-1-Agonsiten stimulieren die Insulin-Produktion und senken so den Blutzucker. Und wegen des verlängerten Sättigungsgefühles helfen sie eben auch beim Annehmen. Der Abnehmeffekt, der sich mit einer höheren Dosis auch steigern lässt, ist also ein Folgeeffekt.

„Adipositas-Epidemie“ Laut Hochrechnungen lebten 2022 rund 159 Millionen Kinder und Jugendliche und 879 Millionen Erwachsene mit Adipositas (BMI >30) – zusammen also mehr als eine Milliarde Menschen. Insgesamt waren 880 Millionen Erwachsene und 159 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 19 Jahren stark übergewichtig (BMI >25). Die Analyse bezieht sich auf Daten von 3663 Studien mit weltweit 222 Millionen Teilnehmenden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die an der Studie beteiligt war, spricht von einer „Adipositas-Epidemie“.

Als das klar wurde, war offensichtlich, dass der dänische Hersteller Novo Nordisk mit Ozempic und Wegovy Blockbuster-Medikamente entwickelt hatte. Und es folgten in kurzer Zeit weitere, etwa Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzepatid der Pharmafirma Eli Lilly, der ähnlich wie Semaglutid wirkt, und ebenfalls bei adipösen Menschen eingesetzt wird.

Euphorie wird gedämpft

Die GLP-1-Medikamente beflügeln einen Markt, der bis 2030, laut Aktienforschern bei Goldman Sachs Research oder Barclays, um mehr als das Sechszehnfache auf 100 Milliarden US-Dollar wachsen könnte. Grund zur Freude haben die Pharmafirmen also – die wird jetzt möglicherweise gedämpft, weil die Pharmafirmen zunehmen unter Druck geraten. Mit der aktuellen Entwicklung, den überraschenden Schwangerschaften, scheinen sie nicht gerechnet zu haben. Zumindest können sie bislang keine zufriedenstellenden Antworten liefern.

GLP-1-Agonisten werden in großem Umfang vermarktet, aber wie sicher sie in der Schwangerschaft sind, ist oft nicht bekannt. Ying Cheong, Professorin für Reproduktionsmedizin an der University of Southampton.

Denn: Schwangere und solche, die eine Schwangerschaft planten, wurden von den Studien mit GLP-1-Medikamenten sowohl bei Novo Nordisk als auch bei Eli Lilly ausgeschlossen. Die Teilnehmerinnen sollten verhüten, teilten die Pharmafirmen gegenüber der „Washington Post“ und „Bloomberg“ mit. Die Behandlung mit den Medikamenten wurde bei denjenigen abgebrochen, die während der klinischen Studien schwanger wurden.

Miteinander verwoben: Übergewicht und Unfruchtbarkeit

Niemand kann mit genauer Sicherheit sagen, wie – oder sogar ob – die Medikamente dazu beitragen, dass Frauen schwanger werden. Was man bereits weiß, ist, dass Adipositas und das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) stark zusammenhängen. Es handelt sich um die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die oft auch der Grund für Unfruchtbarkeit ist.

PCOS-Betroffene produzieren dabei zu viel Testosteron und viele sind auch insulinresistent, was zu einem Anstieg ihres Blutzuckerspiegels und damit auch zu einer Gewichtszunahme führt. Das hormonelle Chaos, von zu viel Testosteron und der Resistenz gegenüber Insulin, führt dann oft dazu, dass der Eisprung beeinträchtigt oder blockiert wird.

Nerys Astbury, die an der University of Oxford forscht, beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Gewichtsabnahme bei Frauen, während und nach der Schwangerschaft. „Einer der Gründe, warum ich mich für dieses Thema interessiere, ist die Tatsache, dass wir häufig beobachten, dass Frauen, die an unseren Studien zur Gewichtsabnahme teilnehmen, während der Studien ,zufällig‘ schwanger werden“, beschreibt sie es gegenüber dem britischen „Science Media Center“.

Eisprung wird wieder normal

Übergewicht oder Adipositas könne die regelmäßige Menstruation, den Eisprung und die Einnistung befruchteter Eizellen stören. Es sei bekannt, dass adipöse Frauen häufiger Probleme bei der Empfängnis haben, öfter Fehlgeburten oder Totgeburten erleiden. Eine Gewichtsabnahme von nur fünf bis zehn Prozent des Körpergewichts, so Astbury, könne helfen, den Eisprung wieder in geregelte Bahnen zu bringen und die Chance auf eine Empfängnis zu erhöhen.

Es sei möglich, sogar plausibel, dass Semaglutid die Fruchtbarkeit verbessert, sagte die Forscherin. Wenn Frauen, die das Medikament spritzen, etwas Gewicht verlieren und dabei nicht verhüten, werden sie „versehentlich“ schwanger und bekommen ein „Upps!-Baby“. „Das hat nichts mit dem Medikament an sich zu tun, sondern mit der Wirkung, die das Medikament auf die Gewichtsabnahme hat.“

Eine Gewichtsabnahme von nur fünf bis zehn Prozent des Körpergewichts könnte helfen, den Eisprung wieder zu normalisieren und schwanger zu werden. © imago/Christine Roth/imago

So können GLP-1-Medikamente die mit PCOS verbundene Insulinresistenz verbessern. Rekha Kumar, Endokrinologin an der Weill Cornell Medicine, sagte gegenüber „Bloomberg“, dass GLP-1-Medikamente „die Eierstöcke aufwecken“ und das reproduktive Umfeld wieder auf eine normale Funktion einstellen.

Der Rebound-Effekt Ozempic ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Es ist in den USA und in Europa zugelassen für die Behandlung von Typ-2-Diabetes. Das Medikament Wegovy enthält den gleichen Wirkstoff namens Semaglutid, ist aber höher dosiert und wird als Abnehmpräparat für stark übergewichtige Menschen verordnet. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und Erbrechen. Bei Semaglutid, aber auch beim Wirkstoff Tirzepatid, wurden in Studien ein Rebound-Effekt nach dem Absetzen beobachtet – die Patient:innen nahmen wieder zu. Das liegt laut Expert:innen vermutlich daran, dass GLP-1-Agonsiten zwar den Appetit und Hunger reduzieren und damit direkt die Nahrungsaufnahme verringern, aber nicht das Ernährungsverhalten der Menschen ändern. Nach Absetzen des Medikaments fangen diese wieder verstärkt an zu essen, was wiederum mit einer Gewichtszunahme einhergeht. Noch ist die Frage offen, ob und unter welchen Umständen es überhaupt möglich sein wird, die Medikation abzusetzen, ohne dass es zu einer anschließenden Gewichtszunahme kommt.

Es gibt auch Spekulationen in eine andere Richtung. Manche Forschende nehmen an, dass Ozempic, Wegovy und Co. bei manchen Patientinnen die Wirkung der Pille abschwächen. Andere sagen, dass die vielen Nebenwirkungen von Semaglutid, etwa Erbrechen oder Durchfall, dazu führen, dass die Verhütungsmittel nicht mehr effektiv wirken.

Kritik vor dem Off-Label-Use in den USA

Vor allem in den USA haben Mediziner:innen begonnen, Semaglutid bei PCOS einzusetzen – obwohl es noch gar keine klinischen Daten gibt, geschweige denn eine Zulassung. Nerys Astbury rät dringend von diesem Off-Label-Use ab, die Medikamente zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei adipösen Frauen einzusetzen, „solange keine Forschungsergebnisse vorliegen, die die Sicherheit und Wirksamkeit belegen, und solange keine behördliche Zulassung für die Verwendung bei Frauen vor und während der Schwangerschaft vorliegt“. Frauen wird empfohlen, die Behandlung mit den GLP-1-Agonisten, zwei Monate vor dem Versuch schwanger zu werden, abzubrechen.

Wovor Expert:innen ebenfalls warnen: Die Medikamente während der Schwangerschaft, aus Angst vor einer plötzlichen Gewichtszunahme, weiterhin zu spritzen. „GLP-1-Agonisten werden in großem Umfang vermarktet, aber wie sicher sie in der Schwangerschaft sind, ist oft nicht bekannt“, so Ying Cheong, Professorin für Reproduktionsmedizin an der University of Southampton.

Die Medikamente riefen in Tierversuchen Schwangerschaftskomplikationen und -anomalien hervor, sodass Frauen, die eine Schwangerschaft planen, von den Spritzen abgeraten wird. Auch für stillende Mütter werden die Medikamente nicht empfohlen. Tierstudien haben gezeigt, dass Semaglutid in der Milch säugender Ratten vorhanden ist, die mit dem Arzneimittel behandelt wurden.

FDA hat sich eingeschaltet

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat Novo Nordisk aufgefordert, ein Register einzurichten, um Daten über diejenigen zu sammeln, die während der Behandlung mit Ozempic oder Wegovy schwanger geworden sind. Außerdem muss das Unternehmen eine Schwangerschaftsstudie durchführen. Auch der Hersteller Eli Lilly plant nach Angaben von „Bloomberg“ mit einem ähnlichen Register.

„Wir brauchen Forschung in diesem Bereich, um zu verstehen, wie wir diese Medikamente wirksam und sicher einsetzen können“, sagte Trisha Tan, Professorin für Stoffwechselmedizin am Imperial College London. „Das wird uns helfen, auf die Bedürfnisse von Frauen mit Adipositas und Kinderwunsch einzugehen, damit ihnen zu einer sicheren Schwangerschaft verhelfen und sie gesunde Kinder zur Welt bringen können“.

Bis Studienergebnisse vorliegen, wird Frauen, die die Pille einnehmen und mit Ozempic, Wegovy und Co. behandelt werden, empfohlen, zusätzlich mit einem Kondom zu verhüten. Eben: Um nicht von einem „Upps!-Baby“ überrascht zu werden.