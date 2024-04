Habeck auf Start-up-Konferenz „Trennung von militärischer und ziviler Forschung überdenken“

„Wir müssen die strikte Trennung von militärischer und ziviler Forschung und Entwicklung überdenken.“ Das sagte der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) am Ende einer Konferenz von Start-up-Gründern und -Investoren der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SprinD) am Mittwochabend in Berlin.