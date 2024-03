Hefe zu Hilfe Metallrecycling mit Brauereiabfall

Eine der Herausforderungen beim Umgang mit Elektroschrott ist, Metalle von einander zu trennen. Forschende um Klemens Kremser von der Universität für Bodenkultur in Tulln, Österreich, haben ein Verfahren entwickelt, mit aufgereinigten Brauereiabfällen Metalle aus Lösungen zu gewinnen.

Biosorption

An der Oberfläche von Bierhefe-Zellen befinden sich negativ geladene Molekülgruppen, die positiv geladene Metallionen in einem Biosorption genannten Prozess anziehen.

Die Forschenden sehen vor allem in der problemlosen Verfügbarkeit großer Mengen von Hefe im Brauereiabfall einen Vorteil ihrer im Fachmagazin „Frontiers in Bioengineering and Biotechnology“ vorgestellten Methode. (rif)