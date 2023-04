Heimliche Hauptdarsteller Die B-Promis der Naturdokus

Eine Knospe schiebt sich aus dem Wasser, öffnet eine Blüte und beginnt ganz langsam hin und her zu schwingen. Der Kampf um einen Platz am Licht beginnt. Andere Pflanzen haben gegen die Stacheln auf der Außenseite der Blüte keine Chance, werden abgerissen und verwelken rasch. Die Amazonas-Riesenseerose ist der klare Sieger und erobert sich Platz in den warmen Gewässern Südamerikas. Den braucht sie auch, kann eine einzige Blüte doch bis zu vierzig Zentimeter Durchmesser haben.