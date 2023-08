Heute vor 46 Jahren Das WOW!-Signal aus dem All

„Words are flowing out like endless rain, they slip away across the universe”, sangen die Beatles einmal. Dort, im All, sind diese Worte inzwischen tatsächlich angekommen, denn 2008 schickte die NASA den Song „Across the Universe“ per Radiowelle ins All, als Botschaft für alle da draußen, dass intelligentes Leben auf der Erde existiert und mit Gleichgesinnten in Kontakt treten möchte.

Hatten die sich zu dem Zeitpunkt schon mit uns in Verbindung gesetzt? Am 15. August 1977, heute vor 46 Jahren, registrierte das US-amerikanische Big-Ear-Observatorium nämlich etwas, das sich bis heute nicht abschließend erklären lässt. Für die Dauer von 72 Sekunden zeichnete das Radioteleskop ein Signal auf, das bis zu 30-mal intensiver als das übliche Hintergrundrauschen war. Als der Astronom Jerry Ehman einige Tage später den Ausdruck der Aufzeichnung in Händen hielt, war er so verblüfft, dass er die wichtigste Stelle umkringelte und in roten Lettern „Wow!“ daneben schrieb.

Hätten Aliens uns kontaktiert, hätten wir wahrscheinlich schon viel öfter WOW-Signale gemessen. © PantherMedia / Kiyoshi Takahase Segundo/Kiyoshi Takahase Segundo

Seither spekulieren Expert:innen: Könnte das etwa der Versuch von Aliens sein, mit uns in Kontakt zu treten? Die Radiowellen, die Planeten von sich geben, sehen schließlich anders aus. Und für einen Asteroiden war das Signal zu stark. Während der Aufzeichnung waren auch keine Satelliten im Aufnahmebereich. Und für ein Flugzeug, das sich bewegt, war das Signal zu regelmäßig.

Doch etwas wie das Wow!-Signal haben Astronom:innen nie wieder gefunden, obwohl sie lange danach gesucht haben. Erst im vergangenen Jahr richteten Forscher:innen ihre Teleskope auf ein Sonnensystem, das zwischenzeitlich als heißer Kandidat für den Ursprung des Radiosignals galt – ohne Erfolg. In der Wissenschaft aber gilt: Nur was sich replizieren lässt, deutet auf eine echte Entdeckung hin. „Wenn intelligente Lebewesen ein Signal gesendet hätten, hätten sie das viel öfter als nur ein einziges Mal getan“, sagte Jerry Ehman schon 1994 in einem Interview.

Astronom:innen halten es heute für unwahrscheinlich, dass es sich bei dem Wow!-Signal tatsächlich um ein Zeichen von Aliens handelt. Vielleicht gibt es ja außerirdisches Leben, irgendwo da draußen – aber gefunden haben wir es wohl noch nicht.

Allerdings ist mittlerweile klar, dass auch Radiostationen auf der Erde in dem eigentlich geschützten Frequenzbereich senden, in dem sich das Wow!-Signal bewegte. Das macht eine irdische Quelle nicht wahrscheinlich – das Signal müsste immer noch irgendwie aus dem All zurück reflektiert werden –, aber zumindest ein wenig wahrscheinlicher.

