Hier wohnte die deutsche Kulturelite Vergessene Geschichte des Tiergartenviertels

Mit seinen weiträumigen Vorplätzen und Hauptverkehrsstraßen lädt auf dem Kulturforum nahe dem Potsdamer Platz wenig zum Verweilen ein. Dabei säumen wichtige kulturelle Einrichtungen das Areal, wie die Philharmonie, Staatsbibliothek und Nationalgalerie. Wenig erinnert heute an die Pracht dieser zu Beginn des 20. Jahrhunderts angesagten Wohngegend in der noch taufrischen Reichshauptstadt Berlin.

Luxuriöse Villen und Mietshäuser mit gepflegten Gärten prägten um 1900 das Tiergartenviertel, insbesondere jenes Gebiet, das heute als Kulturforum bekannt ist. Wer genau hinsieht, entdeckt als letzte Überreste außer der St.-Matthäus-Kirche die Villa Parey – integriert in die Gemäldegalerie – und die Villa Gontard in der Stauffenbergstraße.

Joachim Brand von der Kunstbibliothek blickt aus seinem Dienstzimmer direkt auf die öde Landschaft des Forums. Er initiierte ein Forschungsprojekt zu den Einwohnern des Viertels. Ein „Atlantis der Moderne“ nennt Brand diese untergegangene Welt, die schon vor mehr als 120 Jahren ein eigenes Kulturforum bildete.

Die St.-Matthäus-Kirche steht heute als einziger historischer Bau im Kulturforum. © Kai-Uwe Heinrich TSP

Architekturhistorische Arbeiten hatten über das Areal zwar einiges in Erfahrung gebracht, auch etwa, dass James Simon, der große Mäzen der Königlichen Museen, hier lebte. Doch weil über das einstige Leben im Viertel so wenig bekannt war, erschloss das Projekt zunächst über Adressbücher von 1900 bis 1943 das untergegangene Viertel systematisch, „Haus für Haus, Etage für Etage“, wie die Historikerin und Projektbeteiligte Gesa Kessemeier erzählt.

„Wir haben uns zunächst nur auf die Matthäikirchstraße konzentriert“ – also das Gebiet, auf dem nun die modernen Kulturbauten stehen. „Diese Straße stand noch nie im Fokus der Wissenschaft“, sagt Kessemeier. „Andere wie die Viktoriastraße sind nicht mehr sichtbar“, ergänzt Brand. „Sie liegen unter der jetzigen Potsdamer Straße, die einst dort verlief, wo jetzt die Staatsbibliothek steht.“

Ein kunstaffines Wohnviertel

Schnell zeigte sich, dass hier das jüdische Großbürgertum lebte. „Alleine in der Matthäikirchstraße haben 17 Millionäre gewohnt, 35 jüdische Mäzene mit bedeutenden Kunstsammlungen, die durchaus museumsreif waren“, erzählt die Historikerin. Einige hätten in den riesigen Wohnungen mit 15 Zimmern zur Miete gewohnt. Bankiers, Kaufhausbesitzer und Kunsthändler waren darunter.

Gemäldegalerie der prächtigen Villa von Oscar Huldschinsky in der Matthäikirchstraße 3a, der eine bedeutende Kunstsammlung besaß. © SMB/Kunstbibliothek

Aber auch Kreative wie Innenarchitekten, Modedesigner und Fotografen fanden die Forschenden, auch der berühmte Maler Adolph Menzel wohnte ab 1875 unter der Treppe der heutigen Gemäldegalerie in der Sigismundstraße 3. Auffällig viele kreative Frauen seien unter den Bewohnern gewesen, so Kessemeier.

Da viele der jüdischen Bewohner des Areals nach 1933 vertrieben wurden, forschte Kessemeier in den Akten des Entschädigungsamtes. Denn wer Entschädigung forderte, musste seinen verlorenen Besitz nachweisen – eine gute Quelle, um etwa Gemäldesammlungen zu finden.

Die Villa von Oscar Huldschinsky in der Matthäikirchstraße 3a. © SMB/Kunstbibliothek

Hilfreich war auch das inzwischen digitalisierte „Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre“ des Regierungsrates Rudolf Martin für Brandenburg aus dem Jahr 1912, der sich wenig um Datenschutz und Privatsphäre kümmerte.

So habe es der Kaufhausgründer Georg Wertheim zwar abgelehnt, in diesem Adressbuch verzeichnet zu werden. Das hinderte Martin aber nicht daran, dessen Daten in seinem Buch zu veröffentlichen.

Tiergartenviertel heute Wo einmal prächtige Wohnhäuser, Cafés, Hotels und Kunsthandlungen standen, befinden sich heute die Philharmonie, die Staatsbibliothek, die Nationalgalerie, das Kunstgewerbemuseum und die Kunstbibliothek, das Kupferstichkabinett, die Gemäldegalerie, das Iberoamerikanische Institut sowie am Rand das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Die besondere Nummer 4

Mit ihrem Aktenstudium richten Brand und Kessemeier Schlaglichter auf die Biografien und besonderen Beziehungen der Nachbarschaft. Im Viertel fanden Künstler Sammler, die wiederum suchten die Nähe zur Museumswelt und umgekehrt. In seiner Villa in der Regentenstraße 8 hatte zum Beispiel Eduard Arnhold, einer der wichtigsten Kunstsammler dieser Zeit, einen eigenen Galerietrakt für seine 308 Gemälde.

Eine besondere Rolle in diesem Nachbarschaftsnetzwerk spielte das Haus in Matthäikirchstraße 4, wo sich heute der Vorplatz des Kulturforums befindet. Es gehörte der Modejournalistin Julie Elias und ihrem Mann – dem Literaturwissenschaftler und Kunstkritiker Julius Elias. Mit seinen illustren Mietern war es einer der gesellschaftlichen Mittelpunkte des Viertels.

Max Liebermann hat Julie Elias 1914 in Öl gemalt. © Stiftung Brandenburger Tor/Max Liebermann

Kessemeier schreibt in ihrem Aufsatz: „Inmitten von Gemälden deutscher und französischer Impressionisten […] dinierten die Elias‘ mit den Malerfreunden Liebermann, Slevogt, Orlik, Corinth nebst Galerist Paul Cassirer“. Cassirer verkaufte hier 80 van Goghs, seine Galerie war damals die bedeutendste in Europa. Von Tilla Durieux, Cassirers Ehefrau, stammt der Spruch, dass das Tiergartenviertel eine Kleinstadt in der Großstadt sei.

Weitere bekannte Namen von Gästen sind Max Osborn, Gerhard und Margarete Hauptmann, Henrik Ibsen oder Edvard Munch sowie Modejournalistin Elsa Herzog – sie alle „diskutierten bei kulinarischen Köstlichkeiten und edlen Weinen leidenschaftlich über moderne Malerei, Literatur, Mode und Design“, schreibt Kessemeier.

Ken Adam, der später als Ausstatter der James-Bond-Filme berühmt wurde, verbrachte in der Nummer 4 seine Kindheit. Vermögende Menschen aus dem Reich zog das Viertel in die Hauptstadt, etwa den Forschungsreisenden und Ethnologen Wilhelm Joest aus Köln.

Ein jähes Ende des Quartiers

Von den Nazis wurden auch die prominenten Bewohner der Matthäikirchstraße 4 deportiert, ermordet oder in die Emigration gezwungen. Viele Sammler überlebten in den USA und verkauften hier Kunst, die sie aus Deutschland gerettet hatten: „Wir lebten von der Wand in den Mund“, wird die Liebermann-Tochter Käthe Riezler zitiert.

„Hier gibt es noch viel zu entdecken und zu erforschen“, sagt Brand. Doch im Moment fehle das Geld für eine Fortsetzung der Untersuchungen.

Vortragsreihe Zu dem Projekt „Kunstgeschichte(n) des Tiergartenviertels“ veranstaltet die Kunstbibliothek eine Vortragsreihe im Vortragssaal des Kulturforums. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Beginn ist jeweils 11.15 Uhr. Bei dem nächsten Vortrag am Sonntag, dem 12. Mai geht es um „Die Baugeschichte des Tiergartenviertels von den Anfängen bis heute“. Mehr Infos zur Reihe auf smb.museum.

Die Nazis indes planten auf dem Gebiet Monumentalbauten ihrer „Welthauptstadt Germania“. Julie Elias wurde dazu genötigt, das Haus in der Nummer 4 an Berlin zu veräußern. Das Haus sollte zusammen mit dem gesamten Straßenzug eingeebnet werden, um Platz zu machen für den des „Oberkommandos des Heeres“, was aber nicht umgesetzt wurde.

Stattdessen zog zunächst der evangelische „Kunst-Dienst“ mit einer Geschäftsstelle in das repräsentative Haus. Die vom Propagandaministerium finanzierte Einrichtung verwertete die von den Nazis verächtlich gemachte „entartete Kunst“ und unterhielt in dem ehemaligen Künstlerhaus Ausstellungsräume.

Im Tiergartenviertel wurde großflächig abgerissen, weitere Zerstörungen brachte der Krieg. Nach der Enttrümmerung blieb kaum etwas übrig. Ab den 1960er Jahren entstanden dann nach und nach die heutigen Gebäude, die ein ganz anderes Flair verbreiten, als das damalige kunstaffine Wohnviertel.