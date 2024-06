Tagesspiegel Plus „Hitzewellen können stille Killer sein“ : Tödliches Extremwetter in Mekka, der Ägäis und den USA als Folge des Klimawandels

Extreme Hitzewellen in Nord- und Mittelamerika sind durch die Erderwärmung seit dem Jahr 2000 viermal wahrscheinlicher geworden, in manchen Regionen kommen sie so früh wie nie. Klimaforscher warnen vor unterschätzten Gesundheitsrisiken.