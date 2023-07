Hochschulferien versus Schulferien Ein Mismatch, unter dem Familien leiden

In Berlin haben die Semesterferien begonnen. Überhitzte Seminarräume können gegen ein kühles Homeoffice getauscht werden, das – je nach Wetter, Fachdisziplin und To-dos – auch ins Café oder an einen See verlegt werden kann. Oder man reist samt den lieben Kleinen in den Familienurlaub, dem diese bereits seit einer guten Sommerferienwoche entgegenfiebern. Zumindest, sofern man selbst nicht im Prüfungsstress gebunden ist.