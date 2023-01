Hungersnot in Ostafrika Was jetzt noch helfen kann

Die Ernährungskrise in Ostafrika spitzt sich weiter zu. Hilfsorganisationen warnen seit Monaten vor eine Hungerkatastrophe, doch Hilfsgelder kommen bislang nicht ausreichend zusammen.

Am Horn von Afrika gibt es ein ganzes Bündel an Ursachen für die Krise. Seit 2020 kämpft die Region mit Heuschreckenplagen, extremer Dürre und den Folgen der Pandemie. Bürgerkriege in Somalia und Äthiopien kommen hinzu. Hohe Lebensmittel- und Düngerpreise aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine belasten die Region zusätzlich.

2011 starben in einer ähnlichen Lage in Somalia rund 250.000 Menschen, für das Frühjahr wird dort erneut mit einer Hungersnot gerechnet. Neben dem Bedarf an Hilfsmitteln und Unterstützung aus dem Ausland stellt sich nun auch die Frage, wie die ostafrikanischen Länder das Hungerproblem langfristig entschärfen könnten.

Nachhaltige Entwicklung

Für Regina Birner vom Hans-Ruthenberg Institut für Tropische Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim (Stuttgart) ist eine Linderung nur möglich, wenn die betroffenen Länder in nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung investieren. „Dazu gehört zum Beispiel die Regenerierung von übernutzten Weideflächen und die Stärkung lokaler Strukturen, etwa Genossenschaften“, sagte die Leiterin des Lehrstuhls Sozialer und institutioneller Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung dem Science Media Center Deutschland (SMC).

Seit 2020 kämpft die Region mit Heuschreckenplagen. © dpa / Ben Curtis

Dabei könnten die Länder des globalen Nordens Ostafrika „sehr effektiv“ unterstützen, so die Agrarforscherin. „Zum Beispiel, indem sie die Agrarforschung, die Agrarberatung und die landwirtschaftliche Ausbildung – besonders auch von Frauen – unterstützen.“ Auch seien Stipendien für entwicklungsbezogene Studiengänge in Deutschland sinnvoll, in denen Studierende aus Krisenregionen zu Fach- und Führungskräften ausgebildet werden, etwa für nachhaltige Landbewirtschaftung. „Diese Maßnahmen können sofort umgesetzt werden und haben eine langfristige Wirkung.“

Offene Märkte

Offene und funktionsfähige internationale Märkte für Nahrungs- und Düngemittel hält Lukas Kornher von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn neben der Nothilfe durch Nahrungsmittellieferungen und Budgethilfe für überschuldete Staaten für notwendig. So könnte verhindert werden, dass sich lokalen Krisen weiter verschärfen. „Dafür bedarf es einer verbesserten internationalen Koordination von UN, der Welthandelsorganisation und den G20“, so der Projektkoordinator am Department of Economic and Technological Change, Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF).

Vor allem müsste der Zugang der Kleinbauern zu Düngemitteln gewährleistet werden, so der Entwicklungs-Experte: „Um die schon niedrigen Erträge nicht weiter fallen zu lassen.“ Denn dies hätte mittel- und langfristig verheerende Konsequenzen für die Ernährungssicherheit in Afrika. Um das zu verhindern, seien vermehrte Investitionen in Nahrungsmittelsysteme „unabdingbar“.

„Neben der nachhaltigen Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft und der Verbesserung des Marktzugangs für Kleinbauern muss ebenso in soziale Sicherungssysteme, wie Geldtransfers und öffentliche Arbeitsprogramme, investiert werden“, sagt Kornher. Diese könnten im Krisenfall schnell und zielgerichtet Nothilfe leisten, ohne auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen zu sein.

Dürreresistente Getreidesorten

Ein ganzes Paket an Maßnahmen hält Rainer Thiele vom Kiel Institut für Weltwirtschaft für notwendig, um langfristig die Anfälligkeit Ostafrikas für Hungerkrisen zu verringern. „Zentrale Bedeutung hat die Eindämmung von Konflikten“, so der Honorarprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. So wäre es beispielsweise in Äthiopien ohne die kriegerischen Auseinandersetzungen in Tigray womöglich gar nicht zu einer Hungerkrise gekommen.

Hinzu kommt, dass die Länder sich an extreme Wetterereignisse durch den Klimawandel anpassen müssten. „Bauern müssen zum Beispiel Zugang zu dürreresistenten Getreidesorten erhalten“, fordert der Wissenschaftler, der auch Direktor der Kiel Institute Africa Initiative ist. Dabei könnten die EU und andere OECD-Länder, die schon jetzt die internationale Agrarforschung für tropische Regionen unterstützen, einen wichtigen zusätzlichen Beitrag leisten.

Zudem könnten Entwicklungsprojekte dabei helfen, auch in ländlichen Gebieten mehr Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft zu schaffen. „Solche Maßnahmen wären im Einklang mit dem Versprechen auf der letzten Klimakonferenz COP27 in Ägypten, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel großzügiger zu finanzieren“, sagt Thiele.

