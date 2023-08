Illegaler Kahlschlag in Rumänien Westeuropäische Konzerne zerstören Europas letzte Urwälder

Was in Rumänien vor sich ging, der illegale Holzeinschlag in geschützten Urwäldern, war lange bekannt. Vor drei Jahren hat die EU bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Doch genaue Daten zum Ausmaß der illegalen Abholzungen fehlten. Mit dem neunmonatigen Recherche-Projekt #deforestationinc, an dem 140 Journalisten aus der ganzen Welt beteiligt waren, hat sich das geändert.