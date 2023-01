Insekten auf den Tisch! Wieso es Zeit ist, unsere Ernährung umzustellen

Die Ernährung der Weltbevölkerung wird von zwei Seiten gefährdet. Zum einen gibt es immer mehr Menschen, jedes Jahr wächst ihre Zahl um 66 Millionen und jeder Einzelne will satt werden. Zum anderen bringt der Klimawandel zunehmend Wetterextreme wie Dürreperioden und Fluten, die Ernten schmälern und so die Menge von Nahrungsmitteln vermindern.

Dazu kommen noch Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine, der die Weizenernte vermindert und dem Nahrungsmangel Vorschub leistet. Höhere Erträge und Ausweitung der konventionellen Landwirtschaft wären eine schlechte Lösung des Problems, weil Ackerbau und Viehzucht das Klima mit anheizen.

In der Zeitschrift „Science“ schlagen Arup Kumar Hazarika von der Cotton University im indischen Guwahati und Unmilan Kalita vom Barnagar College im indischen Barpeta daher vor, Insekten zu züchten und für die menschliche Ernährung zu verwenden.

Ebenfalls in „Science“ ergänzen Arnold van Huis von der Wageningen Universität in den Niederlanden und Laura Gasco von der Universität Turin im italienischen Grugliasco diese Überlegung mit der Möglichkeit, Insekten als Tierfutter zu verwenden.

„Beide Vorschläge sind global gesehen richtig“, erklärt Werner Kloas vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und der Berliner Humboldt-Universität. „Arbeiten Insekten unsere Bio-Ressourcen wie zum Beispiel Pflanzen-Abfälle auf, können sie einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Ernährungsproblems liefern.“ Der IGB-Wissenschaftler forscht zum Nutzen von Insekten wie zum Beispiel den Larven von Soldatenfliegen der Art Hermetia illucens als Ergänzung für eine Fischzucht und den Anbau von Gemüsepflanzen wie Tomaten.

Ähnlich wie das Zweier-Team aus Indien vermutet auch Werner Kloas, dass die Ernährung mit Heuschrecken, Mehlwürmern und anderen Insekten in Asien, Afrika und Südamerika gut funktionieren könnte, weil die Insekten dort bereits seit langem verzehrt werden. In Europa und Nordamerika dagegen haftet solchen Speisen ein Pfui-Attribut an, das sich vermutlich nur langsam überwinden lässt.

Zur Startseite