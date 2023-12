International Forschen trotz aller Krisen „Ohne China geht in vielen Bereichen der Technik- und Naturwissenschaften nichts mehr.“

Herr Cramer, Sie sind gerade zurück von einem Besuch in Israel, trotz Krieg. Warum waren Sie dort?

Ursprünglich war eine Feier zum 50-jährigen Jubiläum des Minerva Stipendienprogramms der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) mit dem Weizmann Institut geplant, aber dann kam die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober. An ein Fest war nicht mehr zu denken. Wir wollten dennoch unsere wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen in diesen schweren Zeiten besuchen.