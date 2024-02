Interstellarer Besuch Ein Experte für Außerirdische auf der Münchener Sicherheitskonferenz

Was die Münchener Sicherheitskonferenz bewirken kann, wenn Vertreter des größten Unsicherheitsfaktors Russland gar nicht dabei sind, kann man sich fragen. Ähnlich interessant wie die Liste der wie erwartet Abwesenden ist aber, wer dort, vielleicht nicht unbedingt so erwartet, anwesend sein wird. Zu den Rednern gehört diesmal ein Mann, den man in Diskussionen um Konflikte zwischen irdischen Staaten, Systemen und Anschauungen eher nicht erwarten würde.