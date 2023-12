Nach dem Ende der alten Weltordnung „Den Takt werden die fünf großen Mächte vorgeben“

Herr Münkler, mit dem Angriff auf die Ukraine ist Krieg in Europa wieder Realität geworden, nun kommt der Konflikt im Nahen Osten hinzu. Werden die Menschen jemals in Frieden leben?

Es gibt Zeiten mit mehr und Zeiten mit weniger Frieden. Global gesehen ist es eher unwahrscheinlich, dass überall Frieden herrscht. Am Ende des 20. Jahrhunderts waren nicht mehr die Staaten die Monopolisten der Kriegsführung, sondern es traten immer mehr Warlords an deren Stelle, also private Kriegsunternehmer, die den Krieg wieder zum Geschäft gemacht haben, womit auch die Rückkehr der Söldner verbunden war. Aber die Ukraine ist etwas anderes, es ist der Krieg eines Staates gegen einen anderen Staat. Insofern hat das eine neue Qualität, auch im Vergleich zu den jugoslawischen Zerfallskriegen.

Das sind Kriege, von denen wir eigentlich dachten, sie überwunden zu haben.

In der Tat waren wir mittlerweile davon ausgegangen, dass Staaten ein gewisses Kalkül haben und dass Krieg kein attraktives, sondern im Gegenteil ein destruktives Mittel ist, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wir sind also allgemein davon ausgegangen, dass wir das Zeitalter der Kriege hinter uns gelassen haben.

Die Vorstellung, dass mit zunehmender Demokratisierung und der Entwicklung von Handelsnationen die Zahl der Kriege abnimmt, das hat sich nur wenig bewahrheitet. Die Zahl der Kriege ist zwar tatsächlich zurückgegangen, aber der Krieg ist nicht verschwunden. Und seit etwa fünfzehn Jahren nimmt die Zahl der Kriege global wieder zu.

Zur Person Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte. Er lehrte als ordentlicher Professor am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und wurde durch seine Forschungen zu Machiavelli bekannt. Im Oktober 2018 wurde er emeritiert. Münkler hat sich zeit seines Lebens mit den Härten machtpolitischer Realität beschäftigt. Das Buch „Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz“ gilt heute als Standardwerk. Der 72-Jährige ist Autor von vielen historischen Büchern. Zu seinen jüngsten Büchern gehören die Werke „Der Dreißigjährige Krieg“ (2017), „Abschied vom Abstieg. Eine Agenda für Deutschland“ (zusammen mit seiner Frau Marina Münkler, 2019) sowie „Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch“ (2021). © dpa/Soeren Stache

Gibt es überhaupt nennenswert friedliche Phasen in der menschlichen Zivilisation?

Das hängt von der Definition von Krieg ab: Auch die Jäger und Sammler haben Gewalt gegeneinander ausgeübt. Es gibt Berechnungen, wonach die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Todes in Jäger- und Sammlergesellschaften damals deutlich höher war als in unseren Gesellschaften.

Krieg im engeren Sinne begann aber erst mit dem Übergang zu Ackerbau und Viehzucht: Wer Land bebaute oder bewässerte, war gezwungen, den kultivierten Boden und die landwirtschaftlichen Vorräte zu verteidigen. Man musste sich hinter Mauern verschanzen oder sein Land offensiv verteidigen. So kam es zu Schlachten, und die Kämpfenden wurden erzogen, standzuhalten. Insofern kann man sagen, der Krieg der Schlachten beginnt erst um 8000 vor Christus.

Immerhin ist aber eine Tendenz zum Besseren erkennbar.

Auf jeden Fall gibt es eine Entwicklung: Die Entstehung des Staates, wie sie von Thomas Hobbes beschrieben wurde, beendete einen Zustand, in dem jeder ein potenzieller Feind war und man ständig entscheiden musste, ob man ihn präventiv töten sollte, bevor man selbst getötet wurde. Der Übergang vom Natur- zum Gesellschaftszustand ist eine Form, in der sich der Einzelne sicherer fühlen kann, weil das Monopol der legitimen physischen Gewalt beim Souverän konzentriert wurde.

Der Souverän entscheidet dann über Krieg und Frieden im Verhältnis zu einem anderen Staat. So entsteht ein gewisses Vertrauensverhältnis innerhalb eines Staates. Und vielleicht haben die Herrscher auch nicht immer Lust, Kriege zu führen, deren Ausgang ja offen ist. So werden Kriege seltener, wie es Ian Morris oder Steven Pinker beschrieben haben: Die Wahrscheinlichkeit, in einem Krieg zu sterben, ist in den letzten Jahrhunderten immer geringer geworden.

Dennoch: Betrachtet man die weltweite Häufung von Konflikten, muss man befürchten, dass es zu einem Weltkrieg kommen könnte. Wie kann eine solche extreme Eskalation heute verhindert werden?

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mit den Nuklearwaffen Systeme geschaffen, die man als politische Waffen bezeichnet hat. Man musste Konflikte mit konventionellen Waffen vermeiden, weil dann eine Eskalationsspirale in Gang kommen konnte, an deren Ende immer die Atomwaffe steht.

So gesehen haben diese Waffen dafür gesorgt, dass es nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen West und Ost gekommen ist. Solche Kriege haben dann auf der anderen Seite, im Osten Eurasiens, stattgefunden. In gewisser Weise hat also die Drohung mit der Eskalation bis hin zur Selbstauslöschung der Menschheit dazu geführt, dass man sich darauf verlassen konnte, dass die andere Seite nicht damit anfangen würde. Das hat damals funktioniert. Im Fall der Ukraine ist es nun aber gänzlich anders.

Inwiefern?

Der Westen wollte nicht, dass beim Zerfall der Sowjetunion vier Nuklearstaaten entstehen, nämlich neben Russland noch Weißrussland, die Ukraine und Kasachstan. So hat man diese Staaten dazu gebracht, ihre Nuklearwaffen an Russland abzugeben. Im Budapester Protokoll haben Briten, Amerikaner und Russen die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine unterschrieben.

Der Krieg in der Ukraine zeigt nun, dass solche Vereinbarungen nicht viel wert sind. Staaten könnten daher auf die Idee kommen, dass sie nur dann vor einem Angriff eines Aggressors sicher sind, wenn sie sich das Teufelszeug selbst beschaffen. Das ist eine große Gefahr, die von der gegenwärtigen Situation ausgeht.

„Welt in Aufruhr“ erschienen im Rowohlt Verlag. © Rowohlt

Sie haben sich Gedanken über eine mögliche Friedensordnung der Zukunft gemacht. Wie könnte die aussehen?

Ich denke an eine neue Weltordnung. In funktionierenden Weltordnungen ist es friedlicher als in Übergangsphasen von einer Weltordnung zur anderen. In einer solchen Phase befinden wir uns derzeit.

Es gibt noch keine stabile neue Weltordnung, aber die alte mit der westlichen Hegemonie der USA ist zu Ende gegangen. Gegenwärtig erleben wir die Situation eines intensiven Stühlerückens, um sich in der neuen Ordnung möglichst in der ersten Reihe zu positionieren. Aus russischer Sicht gehört dazu die Kontrolle über das Schwarze Meer, was ein geostrategisches Motiv für den Angriff auf die Ukraine war.

Was passiert, wenn es keine uni- und auch keine biopolare Ordnung mehr gibt?

Ich gehe von einem Modell der Pentarchie aus, also einer Ordnung der großen Fünf. Den Demokratien mit den USA und der EU stehen dabei die autokratischen und technokratischen Staaten Russland und China gegenüber – hinzukommt wohl noch Indien als fünfte Macht.

Es könnte stabilisierend wirken, wenn diese fünf Mächte gemeinsam darauf verzichten würden, sich gegenseitig ihre Ordnung aufzwingen zu wollen, sondern sich auf Regeln verständigen, die sie einhalten wollen – und dabei ihre jeweiligen Einflussbereiche friedlich zu halten. Ein einzelner Akteur kann das nicht. Die USA kämen beispielsweise an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, wenn nun ein weiterer Krieg um Taiwan ausbräche. Eine Pentarchie hingegen könnte zur Befriedung der Welt beitragen.

Zerstörungen durch den russischen Angriff im ukrainischen Bachmut. © Imago/RIA Novosti

Das setzt aber auch voraus, dass alle Beteiligten den Frieden wirklich wollen.

Gegenseitige Anerkennung ist die Grundlage des von mir beschriebenen Systems. Sie ist viel wert, weil sie ein gewisses Vertrauen in die Friedensfähigkeit des anderen schafft. Aber es ist nicht auszuschließen, dass Akteure dieses Vertrauen brechen und machen, was sie wollen. Das tun sie jedoch nicht, wenn sie damit rechnen müssen, auf den Widerstand der anderen vier zu stoßen.

Es braucht also eine Art Hüter der Regeln?

In einer unipolaren Welt ja, aber ich gehe nicht davon aus, dass jemand bereit sein wird, diese Rolle zu übernehmen. Denn das ist riskant und erfordert erhebliche Investitionen. Die Bevölkerung des jeweiligen Landes würde sich fragen, warum sie für ein globales Gut bezahlen soll.

Es spricht viel dafür, die Kontrollaufgaben auf alle fünf Mächte zu verteilen und damit von einem Kollektivgut zu einem Klubgut überzugehen, das den Vorteil hat, dass nur der in den Genuss kommt, der vorher auch eingezahlt hat, also Pflichten und Aufgaben übernommen hat. Es geht um Lastenverteilung.

Verständigung auf verbindliche Regeln bedeutet aber, dass sich auch der Westen bewegt. Muss er den Geltungsanspruch auf seine Werte aufgeben?

So ist es. Für uns ist der Ausgangspunkt das Individuum mit seinen individuellen Rechten. Größere Instanzen wie der Staat sind dem in der Wertehierarchie nachgeordnet. China denkt dagegen kommunitaristisch, da steht die Gemeinschaft mit ihren Erfordernissen im Vordergrund und nicht der Einzelne. Das sind zwei Wertevorstellungen, die sich nicht zur Deckung bringen lassen.

Der Anspruch, dass sich unsere westlichen Werte durchsetzen sollen, ist keine Basis für ein verlässliches friedliches Miteinander. Insofern spricht viel dafür, dass man jeder Seite die Festlegung ihrer je eigenen Werte überlässt. Vorbild könnte hier der Friedensschluss von Münster und Osnabrück von 1648 sein, in dem die Ordnung der Staatlichkeit, vor allem aber auch die in der Religionsfrage, auf Grundlage einer wechselseitigen Respektierung von Werten der verschiedenen Konfessionen durchgesetzt hat.

Wobei ist der Westen zu zurückhaltend?

Man muss strategischer denken. Man kann keinen alles vernichtenden Krieg riskieren, um die westlichen Werte global durchzusetzen. Also muss man auch verzichten können, was nicht ausschließt, dass man sich hinter den Kulissen um entrechtete Gruppen in anderen Sphären kümmert.

Anderseits sollte man aber nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger der westlichen Demokratie durch die Welt ziehen, wie es die deutsche Außenpolitik mitunter demonstrativ tut.

Sind die Vereinten Nationen nicht mehr in der Lage, Frieden zu schaffen?

Solche Systeme müssen immer wieder neu justiert werden. Die UN sind heute nicht nur wegen des Vetorechts mehr oder weniger handlungsunfähig. Sie trauen sich auch selbst nichts zu. Wenn Generalsekretär António Guterres ein UN-Protektorat im Gaza-Streifen für unmöglich hält, dann ist das schon der kastrierte Kater, der hier herumschleicht. Bereits wenn die Aufgabe gestellt wird, winkt man ab und verweist in Sachen Sicherheit Israels auf die USA.

Das ist eine weitere Bankrotterklärung der UN, nachdem der Sicherheitsrat erst am 24. Februar 2022 über die Ukraine-Frage beraten wollte, als der Angriff bereits im vollen Gange war. Die UN werden nicht überflüssig, sie können in einer vom Fünfer-Modell bestimmten Weltordnung die Fragen vorsortieren, doch die Entscheidungen werden dann von den fünf Staaten getroffen. Die wiederum müssen aber auch berücksichtigen, dass in der zweiten Reihe dann Südamerika, Afrika, die arabischen Staaten und Südostasien sitzen. Auch von dort muss Zustimmung und Unterstützung kommen, den Takt aber werden die fünf großen Mächte geben.

Palästinenser vor den Ruinen einer durch israelische Angriffe zerstörten Moschee. © dpa/Abed Rahim Khatib

Was bewegt Sie dazu, optimistisch zu bleiben?

Ich bin nicht unbedingt optimistisch, aber ich habe eine gewisse Zuversicht, dass die Probleme lösbar sind. Im Moment spricht vieles dafür, dass sich ein System der Fünf entwickelt. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich so kommen wird. Eine durchaus denkbare Alternative wäre die Anarchie der Staatenwelt, wenn man sich nicht mehr auf Bündnisse verlassen kann.

Der Worst Case eines solchen völligen Zusammenbruchs der Ordnung wäre ein Weltkrieg. Dieser würde mit großer Wahrscheinlichkeit ausbrechen, wenn jeder einzelne Staat die Notwendigkeit sähe, sich nuklear zu bewaffnen. Dann würde die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes taktischer Nuklearwaffen stark ansteigen.

Ich denke, die Europäer wären gut beraten, ihre nuklearen Fähigkeiten zu bündeln: Um als handlungsmächtiger politischer Akteur aufzutreten und auch um Schutzschirme für nahestehende Staaten aufspannen zu können. Das ist im Moment nicht der Fall, weil das für den Westen nur die USA können.

Lenken uns die globalen Konflikte zu sehr von den eigentlichen Menschheitsaufgaben wie der Klimakrise ab?

Ich glaube, dass die Fünfer-Konstellation den Klimaschutz viel effektiver vorantreiben könnte, als es die Weltklimakonferenzen derzeit können. Das Management der Menschheitsaufgabe ist dort nicht in den besten Händen. Es werden von Delegationen bereits im Vorfeld abgestimmte Beschlüsse unterzeichnet, um auf der Rückreise zu überlegen, wie man die Ziele am besten wieder aufweichen kann.

Die einen sagen, die Welt sei aus den Fugen geraten, die anderen, das Leben sei sicherer denn je. Was sagen Sie?

Statistisch gesehen spricht derzeit vieles dafür, dass wir in einer viel sichereren Welt leben als die Generationen vor uns. Aber es ist vor allem eine Frage, wo man lebt. Für den Sudan oder die Ukraine zum Beispiel gilt der Sicherheitsgewinn im Moment nicht. Aber die Tatsache, dass im Kampf um die Ukraine mögliche Eskalationsschritte nicht gegangen werden, zeigt, dass man offensichtlich auch im Kreml verstanden hat, dass man Dinge aus der Hand gibt, wenn man eine gewisse Grenze überschreitet.

Etwas anderes sind Organisationen wie die Hamas. Die drehen sozusagen alles um, da wird nicht mehr die Zivilbevölkerung durch Soldaten geschützt, sondern umgekehrt: Zivilisten werden zu Schutzschilden der bewaffneten Kämpfer gemacht.

Wie man eine solche Organisation, die Machtanspruch und Verantwortung trennt, in den Griff bekommt, ist eine ganz neue Frage. Aber auch hier kann ich mir vorstellen, dass ein Regime der Fünf eine Antwort finden würde, wenn ein Akteur wie die Hamas deren Weltordnung infrage stellt. Das wäre wirksamer als das derzeit wenig überzeugende Agieren der Weltgemeinschaft.