Jäger und Gejagte „Mit Wildkatzen ist zu rechnen“

Wildkatzen haben eine relativ geringe Ausbreitungsdynamik. Jungtiere, die wir bislang beobachten konnten, bleiben nah oder sogar im mütterlichen Revier. Es gibt sogar das Phänomen, dass Mütter ihr Revier verlassen und es den Jungtieren überlassen. Es gibt aber immer wieder alte Kater, die auf der Suche nach Katzen weit wandern. Zudem haben wir jetzt zwei Fälle, je einjährige Kater und Katzen, die 50 oder 70 Kilometer weit gewandert sind.

Was machen die Tiere, wenn sie auf ihren Wanderungen keine Partner finden?

Das wissen wir nicht. Vom Luchs ist bekannt, dass er nach erfolgloser Partnersuche wieder in sein altes Revier zurückkehrt. Wir hatten einen Wildkater, der in einer dicht besiedelten Population lebte, sich von dort 50, 60 Kilometer entfernte, um dann wieder in sein altes Revier zurückzukehren.

Wildkatzenbeobachter Mathias Herrmann ist Wildbiologe bei „OEKO-LOG Freilandforschung“. Herrmann ist einer der führenden Wildkatzenexperten in Europa. Er telemetriert mit Senern ausgestattete Wildkatzen, untersucht ihre Lebensräume und ihr Ausbreitungsverhalten in ganz Deutschland und notiert ob Katzen bei ihren Wanderungen Grünbrücken über Autobahnen nutzen.

Wie sieht der optimale Lebensraum einer Wildkatze aus?

Sehr lockerer Waldbestand mit dichter Bodenvegetation , da ihre Hauptbeutetiere Wühlmäuse sind. Diese erreichen auf diesen Standorten ihre höchsten Populationsdichten. Wildkatzen jagen häufig auch Schermäuse in gewässernahen Grünlandbereichen. Besonders gerne nutzen sie Windwurfflächen.

Wo ziehen sie ihre Jungen groß?

Junge Wildkatzen sind relativ schlecht geschützt. Katzen wählen teils Verstecke am Boden wie einen Baumstumpf, der vor Regen schützt oder einfach eine Hecke. Löcher unter Wurzeltellern sind beliebt oder eben Bäume mit sehr großen Höhlen oder liegende Stämme.

Welche Feinde haben Wildkatzen?

Ich habe ein sehr beeindruckendes Video gesehen, in dem ein Muttertier eine ganze Nacht lang seine Jungen gegen einen einzelnen Wolf verteidigt hat, bis er im Morgengrauen abzog. Die Jungen waren in einem hohlen Baumstamm, die Mutter saß darauf und hat den Wolf angedroht.Die Jungkatzen sind extrem gefährdet. Durch den Uhu, sie werden von Wildschweinen genommen, von Füchsen, von Mardern. Sobald eine Wildkatze mit etwa eineinhalb Jahren erwachsen ist, hat sie es geschafft. Dann hat sie kaum noch Feinde. Wir sehen immer wieder, dass diese Katzen 14, oder sogar 17 Jahre alt werden. Für Wildtiere ist das ein sehr beachtliches Alter. Zum Vergleich: Füchse werden durchschnittlich drei Jahre alt.

Bestehen Chancen, dass sich im Biosphärenreservat Schorfheide- Chorin wieder eine stabile Wildkatzenpopulation etabliert?

Auf jeden Fall. Damit ist fest zu rechnen.

